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Μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά προσιτή επαγγελματική πρόκληση προσφέρει ένα μικρό χωριό της Ισπανίας, αναζητώντας τον νέο διαχειριστή για τη μοναδική του παμπ. Το γραφικό Berbegal, στην επαρχία Huesca της αυτόνομης κοινότητας της Αραγονίας, αριθμεί μόλις 321 κατοίκους και βάζει στο στόχαστρο την αναζωογόνηση της τοπικής του κοινότητας.

Η δημοτική αρχή αναζητά το πρόσωπο που θα αναλάβει τη λειτουργία του καταστήματος «El Meridiano», το οποίο βρίσκεται στην κεντρική Plaza España και αποτελεί τον ζωντανό πυρήνα της καθημερινότητας του χωριού, από τον πρωινό καφέ μέχρι το απογευματινό απεριτίφ και τις συζητήσεις των ντόπιων.

Πλήρως Εξοπλισμένος Χώρος με Ενοίκιο 160 Ευρώ

Σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Berbegal, πρόκειται για έναν πλήρως επιπλωμένο χώρο 214 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένο με επαγγελματική κουζίνα.

Η σύμβαση παραχώρησης ορίζεται στα τέσσερα έτη, ενώ το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ξεκινά από τα 160 ευρώ (δηλαδή 1.920 ευρώ ετησίως). Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτού διαγωνισμού, με την τελική απόφαση να βασίζεται στη συνολική ποιότητα της πρότασης και όχι αποκλειστικά στο ύψος της προσφοράς.

Μια Νέα Αρχή στην Ισπανική Ύπαιθρο

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ελκυστική διέξοδο για όσους ονειρεύονται να εγκαταλείψουν τους πιεστικούς ρυθμούς των αστικών κέντρων και να κάνουν μια νέα αρχή στην ισπανική ύπαιθρο, αποκτώντας μια έτοιμη επιχείρηση χωρίς την απαίτηση μεγάλου αρχικού κεφαλαίου.

Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Ενδιαφερόμενοι

Παρ’ όλα αυτά, η μετεγκατάσταση απαιτεί σωστή προετοιμασία: