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Στην επόμενη φάση για τα έργα επέκτασης και αισθητικής αναβάθμισης περνά το αεροδρόμιο της Κω, το οποίο, όπως και αυτό της Κέρκυρας, εντάσσονται στο νέο κύκλο επενδύσεων που υλοποιεί η Fraport Greece στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια για όσα από αυτά παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες ενίσχυσης της χωρητικότητάς τους.

Για τους δύο αερολιμένες προχωρούν τώρα οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες θα πρέπει να αναμένονται προσεχώς και για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας όπου η επίσημη ανάληψη της διαχείρισης από την κοινοπραξία των ομίλων Fraport- Κοπελούζου- Κωνσταντακόπουλου πήγε λίγο πιο πίσω λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων της τελευταίας στιγμής.

Τα νέα έργα επέκτασης σε υφιστάμενα περιφερειακά αεροδρόμια ανά την Ελλάδα υλοποιούνται «στο πλαίσιο της βελτίωσης της ασφάλειας επιβατών και προσωπικού, της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του εκσυγχρονισμού και της αισθητικής διαμόρφωσής τους», όπως επισημαίνεται σχετικά στη Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) του αεροδρομίου της Κώ στο πλαίσιο των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σημειώνεται ότι συνολικά το 2026 θα είναι η πέμπτη συνεχής χρονιά ανάπτυξης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη Fraport Greece, με την επιβατική κίνηση να φτάνει συνολικά στα 38,7 εκατομμύρια επιβάτες, πάνω από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες επιπλέον σε σύγκριση με τα 37,1 εκατ. του 2025.

Οι επεκτάσεις

Στο βάθος της δεκαετίας της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις 1 δισ. ευρώ και πλέον ανοίγει δεύτερος κύκλος επενδύσεων με περαιτέρω επεκτάσεις και προτεραιότητα σε Κέρκυρα και σε Κω. Η προτεραιοποίηση προέκυψε από την εσωτερική πρόβλεψη κυκλοφορίας της Fraport, μεταθέτοντας σε προγενέστερο χρόνο το όριο ενεργοποίησης επέκτασης της μελέτης του κύριου σχεδιασμού.

Ειδικά για το αεροδρόμιο της Κω, με βάση και την τελευταία ΜΠΕ, ο φορέας του έργου προτίθεται να προβεί σε διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με έργα επέκτασης και λειτουργικής αναβάθμισης του Κτιρίου Αεροσταθμού μέσω της κατασκευής 5 νέων μονώροφων κτιριακών τμημάτων τα οποία αναπτύσσονται σε λειτουργική συνέχεια με το κτίριο αεροσταθμού και εντός υφιστάμενου αποτυπώματος ανάπτυξης του αερολιμένα.

Όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ, η χρήση των νέων κτιριακών τμημάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη δημιουργία νέων πυλών Schengen και Non-Schengen, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του αυξημένου αριθμού επιβατών των τελευταίων ετών, την αναβάθμιση και επέκταση της περιοχής παραλαβής αποσκευών, τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων εστίασης (F&B), τη δημιουργία νέων γραφείων και υποδομών για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του αερολιμένα.

Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση και αναβάθμιση υπαίθριων χώρων αναμονής επιβατών, καθώς και η υλοποίηση αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στις όψεις του κτιρίου αεροσταθμού, με στόχο την αισθητική ενοποίηση και την εναρμόνισή του με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής.

«Το σύνολο των ανωτέρω διαφοροποιήσεων υλοποιείται εντός των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ορίων του αερολιμένα, δεν μεταβάλλει τη χρήση ή την κατηγορία του έργου και δεν εισάγει νέες ρυπογόνες δραστηριότητες, αντιθέτως αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του υφιστάμενου έργου.

Σημειώνεται πως στην τελευταία εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη (έτους 2023) του έργου, βάσει της οποίας εκδόθηκε η πιο πρόσφατη Α.Ε.Π.Ο. του έργου έχουν ήδη αξιολογηθεί οι επιπτώσεις του έργου από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ιδίως ως προς το θόρυβο και την ποιότητα του αέρα της περιοχής του έργου με πρόβλεψη ορίζοντα δεκαετίας (ήτοι έως το έτος 2030). Ακόμη, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο Περιβαλλοντικό Δελτίο Αερολιμένα (έτος αναφοράς: 2024), ο ετήσιος αριθμός κινήσεων αεροσκαφών του αερολιμένα βρίσκεται εντός των ορίων που είχαν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω περιβαλλοντικής μελέτης, βάσει της οποίας εκδόθηκε η ισχύουσα ΑΕΠΟ».

Ο Αερολιμένας Κω εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού και λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε 24ωρη βάση. Η περίοδος υψηλής ζήτησης ταυτίζεται με την τουριστική περίοδο του νησιού και εκτείνεται κυρίως από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, με μήνα αιχμής τον Αύγουστο.

Το κύριο συγκρότημα του Κτιρίου Αεροσταθμού του Αεροδρομίου Κω ανακατασκευάστηκε πλήρως κατά την περίοδο 2018– 2020 και σήμερα καταλαμβάνει επιφάνεια 23.012 τ.μ. Η ενεργοποίηση της ανάγκης επέκτασης αφορά την εσωτερική λειτουργική επάρκεια του Τερματικού Σταθμού και όχι την αύξηση της αδειοδοτημένης δυναμικότητας του αερολιμένα ως προς τις κινήσεις αεροσκαφών, με συνολική κατάληψη επί του εδάφους περί των 5.280 τ.μ..

Τέλος, στα πλαίσια της εναρμόνισης του αερολιμένα της Κω στην αρχιτεκτονική της Κω, προτείνονται η υλοποίηση αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στις όψεις του αερολιμένα, με στόχο την αισθητική ενοποίηση και την εναρμόνισή του με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής. Ένα από τα κυρίαρχα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Κω, κοινό σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους του νησιού, είναι το στοιχείο του «τόξου», το οποίο εμφανίζεται σε ποικίλα μεγέθη και μορφές, σε συνδυασμό με το στοιχείο της «στοάς».

Ως προς τη διαδικασία κατασκευής, επιλέγεται η σταδιακή και οργανωμένη εκτέλεση των εργασιών εντός του λειτουργούντος αερολιμένα, με εφαρμογή των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ και των προβλεπόμενων μέτρων ορθής εργοταξιακής πρακτικής. «Η λύση αυτή επιτρέπει τον περιορισμό των προσωρινών οχλήσεων κατά την κατασκευή, τη διατήρηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του αερολιμένα και την πρόληψη επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον».

Η Καλαμάτα

Την ίδια στιγμή, επενδύσεις ύψους 125 εκατ. ευρώ πρόκειται να υλοποιηθούν στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας το οποίο αν και μικρό σε μέγεθος, «έχει τεράστιες προοπτικές», όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece κ. Alexander Zinell, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks που διοργανώνει κάθε χρόνο το travel.gr. και το Πρώτο Θέμα.

Το επενδυτικό σχέδιο είναι έτοιμο, ενώ απομένουν για την επίσημη ανάληψη της διαχείρισης ορισμένες υπογραφές, ως είθισται, όταν πρόκειται για μακροχρόνιες παραχωρήσεις με τις σχετικές διαδικασίες να υπολογίζεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πρίν το τέλος της χρονιάς.