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Περισσότερους Σκανδιναβούς στην Ελλάδα και δη στην Κώ, μέσα από τη συνεργασία με τον στρατηγικό της εταίρο στο real estate, την Premia Properties ΑΕΕΑΠ υπόσχεται από το 2027 ο σκανδιναβικός τουριστικός όμιλος Nordic Leisure Travel Group (NLTG).

Το νέο Sunwing Marmari Beach στην Κώ πρόκειται να λειτουργήσει σε πρώτη φάση το Μάιο του 2027, μετά από μία επένδυση συνολικού ύψους (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους απόκτησης) κοντά στα 80 εκατ. ευρώ, έχοντας αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

Πρόκειται για τα ξενοδοχεία GAIA PALACE και GAIA ROYAL, η εξαγορά των οποίων είχε ανακοινωθεί πέρυσι από την Premia Properties με στόχο την αναβάθμιση και επανατοποθέτησή τους για τη θερινή σεζόν του 2027. Το νέο Sunwing Marmari Beach, σε παραθαλάσσια έκταση στο Μαρμάρι, στη νέα του μορφή θα διαθέτει συνολικά 397 δωμάτια.

Η επένδυση έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την Premia όσο και για την NLTG, καθώς πρόκειται για το πρώτο νέο ξενοδοχείο με το σήμα Sunwing από το 2012 και ταυτόχρονα για το πρώτο ξενοδοχειακό project που αναπτύσσεται από κοινού από την NLTG και την Premia Properties, μετά τη στρατηγική συνεργασία που εγκαινίασαν oι οι δύο πλευρές πριν από δύο χρόνια.

Το νέο resort αποτελεί παράλληλα τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση της NLTG στην Κω, καθώς με την προσθήκη του ο σκανδιναβικός όμιλος σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητά του προς το νησί το καλοκαίρι του 2027. Η αυξημένη κίνηση θα υποστηριχθεί από την αεροπορική εταιρεία του ομίλου, Sunclass Airlines, με απευθείας πτήσεις από τις βασικές αγορές της Σκανδιναβίας.

Η σεζόν θα ξεκινήσει με συνδέσεις από Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Όσλο και Ελσίνκι, ενώ από τον Ιούνιο θα προστεθούν πτήσεις από Γκέτεμποργκ, Μάλμε και Μπίλουντ. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Κω στις σκανδιναβικές αγορές.

Το Sunwing Marmari Beach βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία μεταξύ Μαστιχαρίου και Μαρμαρίου, περίπου 16 χιλιόμετρα από την πόλη της Κω και σε απόσταση περίπου 20 λεπτών από το αεροδρόμιο. Η πρώτη φάση του συγκροτήματος προγραμματίζεται να ανοίξει τον Μάιο του 2027 και θα ακολουθήσει σταδιακή έναρξη λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων μέσα στον Μάιο και τον Ιούνιο.

Συνολικά το ξενοδοχείο θα διαθέτει 397 δωμάτια, εκ των οποίων τα 357 θα διατίθενται μέσω της NLTG. Το συγκρότημα θα προσφέρει διαφορετικούς τύπους διαμονής, από διαμερίσματα ενός δωματίου για τρία άτομα έως ιδιωτικές βίλες με πισίνα και δυνατότητα φιλοξενίας έως οκτώ επισκεπτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο υδάτινο στοιχείο, με οκτώ διαφορετικές ζώνες πισίνας για παιδιά και ενήλικες, 66 δωμάτια με απευθείας πρόσβαση σε κοινόχρηστη πισίνα και πέντε βίλες με ιδιωτική πισίνα. Το resort θα έχει παράλληλα άμεση πρόσβαση στη μεγάλη αμμώδη παραλία του Μαρμαρίου.

Στις υποδομές περιλαμβάνονται χώροι εστίασης, club και παιδιά και εφήβους, γυμναστήριο, spa και κ.τ.λ..

Όπως αναφέρεται από την NLTG, το συγκρότημα στην Κώ εντάσσεται στην στρατηγική της Nordic Leisure Travel Group για περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ιδιόκτητων ή ξενοδοχείων κάτω από ένα συγκεκριμένο μοντέλο -concept. Το Sunwing Family Resorts αποτελεί τή βασική οικογενειακή ξενοδοχειακή πρόταση του ομίλου, με ιστορία άνω των 60 ετών και ισχυρή παρουσία στις σκανδιναβικές αγορές.

«Σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας είναι να αναπτυχθούμε με περισσότερες δικες μας προτάσεις ξενοδοχείων», όπως δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της NLTG, Magnus Wikner. Επιπλέον, για τον όμιλο, η επένδυση στην Κω αποκτά επιπλέον στρατηγική βαρύτητα λόγω του συνδυασμού ξενοδοχειακής και αεροπορικής δραστηριότητας. Η NLTG θα μπορεί να ελέγχει μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιωτικής αλυσίδας, από τις πτήσεις της Sunclass Airlines έως τη διαμονή.

Το νέο resort αποτελεί ταυτόχρονα το επόμενο στάδιο της συνεργασίας μεταξύ NLTG και Premia Properties. Η στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και ακολούθησε η απόκτηση από την Premia σειράς υφιστάμενων μονάδων σε Ελλάδα και Γκράν Κανάρια με εν συνεχεία συμφωνίες μακροχρόνιας μίσθωσης από την NLTG.

Στην περίπτωση της Κω, ωστόσο, η συνεργασία περνά στο επόμενο βήμα, αυτός για την ανάπτυξη ενός κοινού ξενοδοχειακόύ project. Σύμφωνα με το βασικό μέτοχο= της Premia Properties ΑΕΕΑΠ κ. Ηλία Γεωργιάδη, η εν λόγω συνεργασία συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική προσέγγιση της Premia στον τομέα των ακινήτων με την πολυετή εμπειρία της NLTG στην ανάπτυξη και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων.

«Η επιλογή της Κω και ειδικότερα της παραλιακής ζώνης στο Μαρμάρι συνδέεται με την επιδίωξη των δύο πλευρών να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο οικογενειακό resort με μακροπρόθεσμες προοπτικές».

Επιπλέον, όπως σχολιάζεται, η επένδυση αποκτά ευρύτερη σημασία και για την τουριστική αγορά της Κω, καθώς η λειτουργία του νέου ξενοδοχείου συνοδεύεται από σημαντική αύξηση της αεροπορικής δυναμικότητας από τη Σκανδιναβία.

Με την NLTG να σχεδιάζει υπερδιπλασιασμό του όγκου ταξιδιωτών προς το νησί το καλοκαίρι του 2027, το νέο Sunwing Marmari Beach συνδέει άμεσα τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση με την ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης από τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης.

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