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Μετά τις αλλεπάλληλες καταναλωτικές εξάρσεις της Black Friday και της Cyber Monday, ένας νέος, ολοένα και πιο δημοφιλής θεσμός παίρνει τη σκυτάλη στο παγκόσμιο εμπόριο, η Travel Tuesday.

Πρόκειται για μια ημέρα που ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να επενδύσουν σε βιωματικές εμπειρίες και αναμνήσεις αντί για υλικά αγαθά, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις σε πτήσεις, διαμονές και ταξιδιωτικά πακέτα.

Τι Είναι η Travel Tuesday και Πώς Ξεκίνησε

Η Travel Tuesday τοποθετείται χρονικά αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική. Γεννήθηκε ως απάντηση στη σαφή στροφή της διεθνούς καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις δαπάνες για εμπειρίες.

Το φαινόμενο ξεκίνησε το 2017, όταν η ταξιδιωτική πλατφόρμα Hopper παρατήρησε μια κατακόρυφη αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων την πρώτη Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Παρότι ξεκίνησε ως αμερικανική τάση, η Travel Tuesday υιοθετείται πλέον δυναμικά από αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικούς κολοσσούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πού Φτάνουν οι Εκπτώσεις

Για όσους αναζητούν την επόμενη απόδρασή τους, η ημέρα αυτή θεωρείται το απόλυτο «παράθυρο ευκαιρίας» καθώς οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ξεκινάνε τις ανακοινώσεις των προσφορών τους από το βράδυ της Δευτέρας, με τις τιμές το πρωί της Τρίτης να σημειώνουν μέση πτώση από 15% έως 25% ενώ παράλληλα η ημέρα δεν περιορίζεται μόνο στις πτήσεις, αλλά επεκτείνεται σε κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες και οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα.

Για το τρέχον έτος, η Travel Tuesday είναι προγραμματισμένη για την 1η Δεκεμβρίου, αποτελώντας την ιδανική ευκαιρία για τον προγραμματισμό των ταξιδιών της νέας χρονιάς.