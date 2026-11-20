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Με θετικά αποτελέσματα, σημαντικές επενδύσεις και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών ολοκλήρωσε την τουριστική σεζόν του 2026 το Neptune Luxury Resort, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο και συνεχίζοντας να επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από αύξηση εσόδων κατά 10% σε σύγκριση με το 2025, ενώ ανοδική πορεία ακολούθησε και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη θετική πορεία του resort, σε μια χρονιά κατά την οποία η ποιότητα της φιλοξενίας και η διαρκής ανανέωση των προσφερόμενων εμπειριών παρέμειναν στο επίκεντρο της στρατηγικής του.

Η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία αποτέλεσαν τις βασικές αγορές προέλευσης των επισκεπτών του Neptune Luxury Resort, διατηρώντας τη διαχρονικά ισχυρή τους παρουσία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 40% των επισκεπτών αποτελείται από επαναλαμβανόμενους πελάτες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με το κοινό του.

Διεθνείς διακρίσεις για τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον

Ορόσημο της χρονιάς αποτέλεσε η απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης GSTC (Global Sustainable Tourism Council), η οποία ανέδειξε το Neptune ως το τρίτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που λαμβάνει αυτή τη διεθνή αναγνώριση για τον βιώσιμο τουρισμό. Η πιστοποίηση δόθηκε έπειτα από ανεξάρτητη αξιολόγηση του διαπιστευμένου φορέα RoyalCert, με βάση τα 42 κριτήρια του GSTC για τη βιώσιμη διαχείριση, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον. Αναγνωρίζει ένα σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται σε όλο το resort. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού, τα απόβλητα και τα χημικά παρακολουθούνται με μετρήσιμους στόχους και δείκτες, ενώ το ανθρακικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου υπολογίζεται κάθε χρόνο.

Παράλληλα, η παραλία του resort στο Μαστιχάρι τιμήθηκε με τη Γαλάζια Σημαία για 24η συνεχόμενη χρονιά. Το διεθνές πρόγραμμα αξιολογεί κάθε χρόνο την ποιότητα των υδάτων και την περιβαλλοντική διαχείριση των ακτών. Η διάκριση επιβεβαιώνει ότι το resort διατηρεί σταθερά υψηλό επίπεδο φροντίδας για το Αιγαίο που το αγκαλιάζει. Η ίδια φροντίδα επεκτείνεται στη βιοποικιλότητα και τη φυσική κληρονομιά της Κω, με το Neptune Luxury Resort να εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης του τοπίου στους κήπους του, οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από το πρότυπο ORA (Organic Regenerative Agriculture) του οργανισμού ΔΗΩ.

Υψηλή ικανοποίηση επισκεπτών

Η θετική εικόνα της φετινής σεζόν αποτυπώθηκε και στις αξιολογήσεις των επισκεπτών στις σημαντικότερες διεθνείς ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Ειδικότερα, η ήδη υψηλή βαθμολογία του resort, τόσο στην TUI όσο και στην Booking.com και Expedia σημείωσε περαιτέρω αύξηση σε σχέση με το 2025.

Παράλληλα, οι αξιολογήσεις στις πλατφόρμες HolidayCheck, Google, TripAdvisor και Check24 διατηρήθηκαν στα ήδη υψηλά επίπεδα του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια του resort στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας.

Επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ και ανανεωμένες εμπειρίες φιλοξενίας

Κατά τη διάρκεια του 2026, το Neptune Luxury Resort πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του. Στις σημαντικότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η ανανέωση του χώρου υποδοχής, του Lobby bar, και του εστιατορίου Osteria, όπου η πλούσια βλάστηση δημιουργεί μία πράσινη εμπειρία στους επισκέπτες, καθώς και η αναβάθμιση της Village Pool, τόσο σε επίπεδο νέας αισθητικής όσο και σε χωρητικότητα, με στόχο τη δημιουργία ακόμη πιο σύγχρονων και ολοκληρωμένων εμπειριών για τους επισκέπτες.

Στον τομέα της γαστρονομίας, η παρουσίαση του νέου προγράμματος Dine Around εμπλούτισε περαιτέρω τις επιλογές εστίασης, προσφέροντας στους επισκέπτες μεγαλύτερη ευελιξία και τη δυνατότητα να ανακαλύψουν διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, από την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα της Taverna, και τις ιταλικές γεύσεις του Osteria μέχρι τις premium κοπές του MEATing Grill House και τις σύγχρονες ασιατικές δημιουργίες του Umami.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν επίσης μια πλούσια γκάμα εμπειριών, από wing foil και καταδύσεις στα καθαρά νερά της Κω έως ποδηλατικές διαδρομές στην ύπαιθρο, ενώ οι οικογένειες βρήκαν το δικό τους σημείο συνάντησης στο Neppi Land και σε μια εμπειρία spa σχεδιασμένη για γονείς και παιδιά μαζί.

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα 4,5 εκατ. ευρώ για το 2027

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη τουριστική περίοδο, το Neptune Luxury Resort σχεδιάζει νέες επενδύσεις ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για το 2027, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην ανακαίνιση των δύο τρίτων των διαμερισμάτων του, τα οποία θα μετατραπούν σε Village One Bedroom και Village Two Bedroom Apartments. Το νέο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν το 2026 και εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του resort για τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας διαμονής και τη διατήρηση της ανταγωνιστικής του θέσης στη διεθνή τουριστική αγορά.

«Η σεζόν του 2026 μάς χάρισε διακρίσεις και αναμνήσεις που μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την αειφορία, τη συνεχή ανανέωση και τη δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών φιλοξενίας, το Neptune Luxury Resort ολοκλήρωσε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά. Ευχαριστούμε θερμά τους επισκέπτες και την ομάδα μας και ανυπομονούμε να τους καλωσορίσουμε ξανά τον Μάιο του 2027, συνεχίζοντας να επενδύουμε στο μέλλον του τουρισμού στην Κω», δηλώνει ο Κώστας Ζαρίκος, Γενικός Διευθυντής του Neptune Luxury Resort.