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Ηχηρή παρέμβαση υπέρ της ενίσχυσης των θεσμικών θεμελίων, της διαφάνειας των διαδικασιών, της διακυβέρνησης και της αποδοτικότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετείχε, επίσης, η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, κατά την 127η Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Νοεμβρίου 2026 στο Άμπου Ντάμπι.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκαν η ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του Οργανισμού, η προετοιμασία του Διεθνούς Έτους Αειφόρου και Ανθεκτικού Τουρισμού 2027, η υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας και του Οράματος Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματέα, Shaikha Al Nuwais, για την περίοδο 2026-2029.

Στην τοποθέτησή της, η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη σημασία της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Οργανισμού, ώστε να ενισχυθεί ο διεθνής του ρόλος και η προστιθέμενη αξία του προς τα κράτη-μέλη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε τις βασικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιεί η χώρα μας για έναν πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και καινοτόμο τουριστικό τομέα, με έμφαση στη διαχείριση προορισμών, την προσβασιμότητα, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιβεβαιώνοντας την πλήρη ευθυγράμμισή της με τις προτεραιότητες του Προγράμματος Εργασίας του Οργανισμού και της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στις δράσεις του Οργανισμού, στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Βιώσιμου και Ανθεκτικού Τουρισμού 2027, με τη σύσταση εθνικού συντονιστικού μηχανισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, και την υποστήριξη διοργανώσεων όπως η εκδήλωση για τον Συμπεριληπτικό, Προσβάσιμο και Ανθεκτικό Τουρισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο την άνοιξη του 2027.

«Θεωρούμε ότι διαμορφώνεται μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την από κοινού προώθηση προτεραιοτήτων που αφορούν την ανθεκτικότητα, τη διαχείριση προορισμών, τις δεξιότητες, την καινοτομία, την προσβασιμότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», υποστήριξε η Υπουργός Τουρισμού, επισημαίνοντας τη στενή συνάφεια του Έτους με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό και τις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού και Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ανάληψης από τη χώρα μας στο β΄ τρίμηνο 2027 της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τις προτεινόμενες από τη Γενική Γραμματέα του Οργανισμού δομικές μεταρρυθμίσεις, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο πραγματοποίησαν, με πρωτοβουλία της Ελληνίδας Υπουργού, συντονιστική συνάντηση για τη διαμόρφωση κοινής θέσης. Η Υπουργός Τουρισμού προέβη σε ισχυρή παρέμβαση υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης στον Οργανισμό, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά του εξαρτώνται όχι μόνο από το έργο και τις δράσεις του, αλλά και από την ποιότητα της διοίκησής του, την ορθή οικονομική διαχείριση, τους μηχανισμούς ελέγχου και την ουσιαστική λογοδοσία προς τα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, η Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανάγκη τα κράτη μέλη να παραμείνουν στο επίκεντρο της διακυβέρνησης του Οργανισμού, μέσω της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης και ουσιαστικής συμμετοχής στη διαμόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των μεταρρυθμίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κεντρικό εποπτικό ρόλο του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στην τακτική δημοσιοποίηση των πορισμάτων εξωτερικών αξιολογήσεων και στην εφαρμογή των συστάσεων των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, με κοινό στόχο έναν ισχυρότερο και προσανατολισμένο στα κράτη μέλη Οργανισμό, βασισμένο στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Στο περιθώριο των εργασιών, η Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με την Υφυπουργό Τουρισμού του Περού, Πρόεδρο της Επιτροπής Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Οργανισμού, κα Liz Chirinos, με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις στον τουρισμό και την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας.