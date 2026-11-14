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Σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσίασε τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού «TAG GREECE – Tradition, Agrotourism and Gastronomy», που συνδέει την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία.

«Για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο προβολής του γαστρονομικού και αγροτικού πλούτου της χώρας. Τα τοπικά προϊόντα, το ελληνικό κρασί, οι γηγενείς ποικιλίες, οι παραδόσεις και η δημιουργικότητα των Ελλήνων σεφ αποκτούν μια κοινή ταυτότητα, με στόχο τη διεθνή αναγνώριση», τόνισε η Υπουργός, προσθέτοντας: «Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζουμε καλά πόσα μπορεί να μας πει ένα τραπέζι για την ιστορία και τον χαρακτήρα ενός τόπου».

Η κα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη ζωντανή σχέση της γαστρονομίας με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα, σημειώνοντας ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο την επαφή με την τοπική παραγωγή. Όπως επισήμανε, ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός και ο οινοτουρισμός προσφέρουν νέους λόγους για να επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα κάθε εποχή.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έχουν οι οινοποιοί και οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας, που με τα προϊόντα τους και τη γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά διατηρούν ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις. Η δραστηριότητά τους συμβάλλει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής και στον εμπλουτισμό των εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες της.

Στην ομιλία της, υπενθύμισε ότι το 2014 το Υπουργείο Τουρισμού όρισε νομοθετικά το πλαίσιο για τον αγροτουρισμό και τον οινοτουρισμό ως ειδικές μορφές τουρισμού και θέσπισε το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού και το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου, με προδιαγραφές ποιότητας. Ακολούθησαν αντίστοιχες πιστοποιήσεις για επισκέψιμα ζυθοποιεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία και αποσταγματοποιεία.

Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε, επίσης, στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού το 2023, καθώς και τη δυνατότητα λειτουργίας όλων των κατηγοριών τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης εντός των οινοποιείων, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παραμένουν περισσότερο, να γνωρίζουν την περιοχή και να συνδυάζουν την περιήγησή τους με μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, των Ηνωμένων Εθνών και την UNESCO για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του τουρισμού. Όπως σημείωσε, στις πρόσφατες συναντήσεις στο Παρίσι εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μέρος της οποίας αποτελούν και οι γαστρονομικές μας παραδόσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία του ΕΟΤ με τον Οδηγό MICHELIN, που όπως τόνισε η Υπουργός, στην έκδοση του 2027 προστίθενται για πρώτη φορά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης. Πρόκειται για μια ευκαιρία να γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερο διεθνές κοινό τη δημιουργικότητα των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, ανάδειξε τους στόχους του TAG GREECE, υπογραμμίζοντας ότι: «Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις τοπικές οικονομίες, τον πρωτογενή τομέα και τις μικρές επιχειρήσεις. Να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων και να διευρύνουμε τις αγορές τους. Να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στους επισκέπτες, ενθαρρύνοντάς τους να γνωρίσουν περισσότερους τόπους, περισσότερους μήνες τον χρόνο. Να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους και τις οικογένειες να παραμένουν και να προοδεύουν στον τόπο τους».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι με μια σύγχρονη επικοινωνιακή ταυτότητα, εμπνευσμένη από την ελληνική φύση, τα προϊόντα και τη φιλοξενία, το TAG GREECE απευθύνει στους Έλληνες και στους ξένους ταξιδιώτες την πρόσκληση να γνωρίσουν την Ελλάδα μέσα από τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους της, με το μήνυμα:

«Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα, Come Closer to Greece»!

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Υπουργός Τουρισμού πραγματοποίησε την απονομή των βραβείων στις κατηγορίες Bib Gourmand και MICHELIN Selected, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει πέντε και δεκαπέντε εστιατόρια αντίστοιχα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη «Λέσχη», στον χώρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2005. Η γαστρονομική πρόταση της «Λέσχης» δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα και τις πρώτες ύλες της Βόρειας Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη σχέση της τοπικής παραγωγής με τη σύγχρονη γαστρονομία, που βρίσκεται και στον πυρήνα της φιλοσοφίας του TAG GREECE.