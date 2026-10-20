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Αύξηση 2,6% σημείωσαν οι αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Αύγουστο του 2026 και ανήλθαν σε 7.429.931, ενώ οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 34.685.695, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρατηρήθηκε αύξηση 2,9% στις αφίξεις και 2,3% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση 1,7% στις αφίξεις και 1,2% στις διανυκτερεύσεις.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,7% και 84% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 4,7 ημέρες.