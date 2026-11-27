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Μείωση κατά 2,8% κατέγραψαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενώ οριακή αύξηση παρουσίασαν οι πτωχεύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στο σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 30.893, έναντι 31.768 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 151, έναντι 150 το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας αύξηση 0,7%.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μεταβολή στις νέες επιχειρήσεις

Μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, βάσει των στοιχείων του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για το 2023, αύξηση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων κατά 16,5% σημειώθηκε στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, κατά 51,4%, και στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, κατά 23,7%.

Ειδικότερα, στον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης οι νέες εγγραφές ανήλθαν σε 3.302, έναντι 2.834 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ στον τομέα της ενέργειας περιορίστηκαν σε 70 από 144 και στο εμπόριο σε 2.905 από 3.805.

Στη μεταποίηση οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 17,7%, στις 863, ενώ στις κατασκευές υποχώρησαν κατά 7,7%, στις 2.232.

Στον κλάδο των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης καταγράφηκε μείωση 15,1%, με 1.858 νέες επιχειρήσεις, έναντι 2.189 το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες οι νέες εγγραφές μειώθηκαν κατά 11,2%, στις 3.937, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες κατά 9,9%, στις 399, και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατά 3,7%, στις 1.318.

Αντίθετα, αύξηση κατά 19,4% καταγράφηκε στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, με 5.903 εγγραφές. Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα οι εγγραφές αυξήθηκαν κατά 9,7%, στις 2.394, ενώ στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας σημειώθηκε αύξηση 3,5%, στις 1.347.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων επιχειρήσεων

Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών, η Αττική συγκέντρωσε 13.122 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, με τον κλάδο των μεταφορών και της αποθήκευσης να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών, εξαιρουμένων των αγροτών ειδικού σκοπού, με 2.113 ενάρξεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφηκαν συνολικά 7.067 εγγραφές, με τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες να συγκεντρώνουν τις περισσότερες, με 937 ενάρξεις.

Στην Κεντρική Ελλάδα οι εγγραφές ανήλθαν σε 6.982, με τον ίδιο κλάδο να βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 660 νέες επιχειρήσεις.

Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη καταγράφηκαν συνολικά 3.722 εγγραφές, με τις κατασκευές να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ενάρξεων, με 373 νέες επιχειρήσεις.

Η πορεία των πτωχεύσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση των πτωχεύσεων κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη που καταγράφηκε κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του έτους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων είχαν ανέλθει σε 179, έναντι 127 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 40,9%.

Το δεύτερο τρίμηνο είχαν καταγραφεί 171 πτωχεύσεις, έναντι 119 το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται στο 43,7%.

Για το σύνολο του 2025, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων είχαν ανέλθει σε 557, έναντι 304 το 2024, 271 το 2023, 118 το 2022 και 55 το 2021.