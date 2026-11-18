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Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,176 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,922 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 63,064 δισ. ευρώ, από 60,362 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 57,811 δισ. ευρώ, από 51,516 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025.