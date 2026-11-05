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Μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής φιλοξενίας σηματοδοτεί η παρουσίαση της πρώτης ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρο της HOTREC, Αλέξανδρο Βασιλικό.

«Είναι μια ιστορική θεσμική κατάκτηση, καθώς ο τουρισμός αποκτά πλέον τη θέση που δικαιούται ως στρατηγικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ευημερίας» υπογραμμίζει σε δήλωσή του με αφορμή την παρουσίαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Η νέα στρατηγική, σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό, θέτει ξεκάθαρες και στέρεες βάσεις για μια Ευρώπη που επενδύει συστηματικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τουρισμού, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Προτάσσει μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διαχείριση και ανάδειξη νέων προορισμών, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, μεταξύ άλλων.

«Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, για την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία αυτής της στρατηγικής. Η ξεκάθαρη αντίληψή του για τη λειτουργία και τη συνεισφορά του τουρισμού και η αποφασιστικότητά του, κατέστησαν δυνατή την ικανοποίηση ενός αιτήματος δεκαετιών» τονίζει ο κ. Βασιλικός και συμπληρώνει:

«Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι αυτή η θεσμική αναγνώριση να αποκτήσει μετρήσιμο αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία. Με στοχευμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ουσιαστική υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας. Επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και διαφυλάσσουν την ιδιαίτερη ταυτότητα των ευρωπαϊκών προορισμών».

«Ως Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ενεργά, τόσο σε εθνικό επίπεδο ως ο θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, όσο και στην Ευρώπη με την ενεργό συμμετοχή μας στην HOTREC, η οποία αποτελεί ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο, ώστε η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό να μετατραπεί σε ουσιαστική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες» υπογραμμίζει ο κ. Βασιλικός.