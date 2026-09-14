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Εμπνευσμένη από την ιταλική φιλοσοφία του il dolce far niente, έκφραση που σημαίνει κυριολεκτικά «τη γλυκιά απόλαυση του να μην κάνεις τίποτα» και παραπέμπει στην τέχνη του να απολαμβάνει κανείς τον χρόνο χωρίς βιασύνη, η Wyndham παρουσιάζει το Dolce Nova, τη νέα επέκταση του Dolce Hotels & Resorts® by Wyndham στην κατηγορία upper-upscale.

Το Dolce Nova υιοθετεί μια πιο συνειδητή προσέγγιση στο ταξίδι, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους, να απολαμβάνουν τις στιγμές και να συνδέονται πιο ουσιαστικά με τους ανθρώπους και τους τόπους γύρω τους. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του βασίζεται στην αυθεντικότητα, την ανακάλυψη και την έντονη αίσθηση του τόπου και ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση, τόσο από τους ταξιδιώτες, όσο και από τους ιδιοκτήτες, για φιλοξενία με επίκεντρο την εμπειρία.

Αξιοποιώντας την κληρονομιά της Dolce στη σύνδεση των ανθρώπων και τη φιλοξενία, το Dolce Nova εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία upper-upscale ξενοδοχείων με σύγχρονο χαρακτήρα, με μια πρόταση σαφώς εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ενώ τα Dolce Hotels & Resorts παραμένουν προσανατολισμένα στις επαγγελματικές συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τις εμπειρίες resort, το Dolce Nova εστιάζει στη σύνδεση, την ευεξία και την απλή πολυτέλεια του χρόνου, δημιουργώντας χώρους όπου οι επισκέπτες μπορούν να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους, να αφεθούν στο περιβάλλον γύρω τους και να απολαύσουν ουσιαστικές στιγμές.

Οι ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης επαναπροσδιορίζουν ολοένα περισσότερο την έννοια της πολυτέλειας γύρω από την αυθεντικότητα, την προσωπική ευεξία και την ουσιαστική προσωπική ολοκλήρωση, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι σημερινοί επισκέπτες αναζητούν βαθύτερη σύνδεση με τον τόπο, πιο βιωματική επαφή με την τοπική κουλτούρα και μεγαλύτερη αίσθηση σκοπού στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το Dolce Nova δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του εξελισσόμενου προφίλ ταξιδιώτη, προσφέροντας παράλληλα στους ιδιοκτήτες και τους developers ξενοδοχειακών έργων μια διαφοροποιημένη πρόταση στην κατηγορία upper-upscale, με την υποστήριξη της κλίμακας, του δικτύου διανομής και της δυναμικής του προγράμματος πιστότητας της Wyndham Hotels & Resorts.

Η παρουσίαση του Dolce Nova πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικών ευκαιριών, καθώς η παγκόσμια αγορά ξενοδοχείων που δίνουν έμφαση στον σύγχρονο τρόπο ζωής και την εμπειρία εκτιμάται ότι θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί έως το 2034.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το Dolce βασίζεται σε μια απλή ιδέα: Ότι ο τόπος στον οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται, έχει σημασία. Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε δει τους ταξιδιώτες να δίνουν όλο και μεγαλύτερη αξία σε κάτι που συχνά μοιάζει να βρίσκεται σε έλλειψη: τον χρόνο. Χρόνο για να επιβραδύνουν τους ρυθμούς τους, να ζήσουν τη στιγμή, να επανασυνδεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να γνωρίσουν τους προορισμούς με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο. Το Dolce Nova αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της οικογένειας Dolce, μεταφέροντας τη φιλοσοφία της στην upper-upscale κατηγορία μέσα από σχεδιασμό και εμπειρίες εμπνευσμένες από το il dolce far niente και την απλή πολυτέλεια του χρόνου που αξιοποιείται ουσιαστικά. Καθώς η ζήτηση για ταξίδια με ουσιαστικό περιεχόμενο και έμφαση στην εμπειρία συνεχίζει να αυξάνεται, το Dolce Nova προσφέρει στους ιδιοκτήτες και τους developers ξενοδοχειακών έργων μια νέα και ξεχωριστή ευκαιρία, συνδυάζοντας σχεδιασμό εμπνευσμένο από την Ευρώπη, επιλεγμένες εμπειρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και έντονη αίσθηση του τόπου με την κλίμακα, την τεχνολογία και την εμπορική δυναμική της Wyndham Hotels & Resorts».

Το Dolce Nova έχει σχεδιαστεί γύρω από πέντε βασικά στοιχεία, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που ενθαρρύνει τους επισκέπτες να επιβραδύνουν, να συνδεθούν και να απολαύσουν κάθε στιγμή της διαμονής τους. Από τις εξατομικευμένες εμπειρίες και τη ζεστή φιλοξενία έως την αυθεντική σύνδεση με τον τόπο και τις λεπτομέρειες που ενεργοποιούν τις αισθήσεις, κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί ώστε να εμπνέει την παρουσία στη στιγμή, την ανακάλυψη και την απλή πολυτέλεια του χρόνου που αξιοποιείται ουσιαστικά.

Άφιξη και οικειότητα: Φιλόξενα καθιστικά, καφέ, μπαρ και εστιατόρια, σχεδιασμένα ώστε να δημιουργούν από την πρώτη στιγμή αίσθηση σύνδεσης με τον τόπο.

Χαλάρωση και αναζωογόνηση: Χώροι spa, ευεξίας και άσκησης που ενθαρρύνουν τη χαλάρωση, την ισορροπία και τη συνολική ευεξία.

Ξεκούραση και ηρεμία: Κομψά δωμάτια και σουίτες που προσφέρουν ένα ήρεμο καταφύγιο για ξεκούραση και αναζωογόνηση.

Μετάβαση και παύση: Προσεγμένοι ενδιάμεσοι χώροι που προσκαλούν τους επισκέπτες να επιβραδύνουν, να κάνουν μια παύση και να απολαύσουν τη στιγμή.

Σύνδεση και δημιουργία: Χώροι συνεργασίας και κοινωνικής συναναστροφής που φέρνουν κοντά τους επισκέπτες και τις τοπικές κοινότητες μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις.

Με αρκετές συζητήσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην περιοχή EMEA, το Dolce Nova έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να υποστηρίζει τόσο τη μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων όσο και νέα ξενοδοχειακά έργα. Περαιτέρω, το Dolce Nova Θα αξιοποιεί την παγκόσμια κλίμακα της Wyndham, το δίκτυο διανομής και την τεχνολογία της, καθώς και το πρόγραμμα πιστότητας Wyndham Rewards®, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 126 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη παγκοσμίως.