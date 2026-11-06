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Η πρώτη αποτίμηση του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank από τους διεθνείς και ελληνικούς επενδυτικούς οίκους είναι θετική, με το βασικό συμπέρασμα να είναι ότι η Τράπεζα θέτει στόχους που θεωρούνται εφικτοί, χωρίς να στηρίζονται σε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην επίτευξη των προβλέψεων της διοίκησης, καθώς σημαντικό μέρος των αναλυτών διακρίνει περιθώρια υπέρβασης των σημερινών εκτιμήσεων της αγοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για αναβαθμίσεις της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια. Από τις 14 αναλύσεις που ακολούθησαν την παρουσίαση του σχεδίου, έξι εντοπίζουν δυνατότητες για υψηλότερες επιδόσεις, ενώ οι υπόλοιπες τοποθετούν τους στόχους κοντά στις προσδοκίες της αγοράς, με θετική πάντως αξιολόγηση.

Η Goldman Sachs και η J.P. Morgan εκτιμούν ότι τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank για το 2028 μπορούν να κινηθούν περίπου 5% υψηλότερα από τις σημερινές εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Goldman Sachs βλέπει, μάλιστα, πρόσθετα περιθώρια ανόδου και για το 2030, ενώ η Morgan Stanley τοποθετεί τον στόχο καθαρών κερδών της Τράπεζας για το συγκεκριμένο έτος πάνω από 3% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Visible Alpha. Στην ίδια κατεύθυνση, η Euroxx χαρακτηρίζει το σχέδιο συντηρητικό ως προς την πιστωτική επέκταση, τις παραδοχές για τα επιτόκια και τα καθαρά έσοδα από τόκους, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια ανοδικής αναθεώρησης τόσο των δικών της προβλέψεων όσο και του consensus. Η Autonomous, από την πλευρά της, θεωρεί ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Τράπεζα προσδοκά να καλύψει τις εκτιμήσεις της αγοράς με σχετικά συντηρητικές παραδοχές.

Πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στις αναλύσεις της Citi και της KBW, οι οποίες τοποθετούν τους στόχους σε γενικές γραμμές στο επίπεδο των εκτιμήσεων της αγοράς. Η KBW, πάντως, χαρακτηρίζει θετικό τον στόχο για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 16% το 2030, σημειώνοντας ότι κινείται στην ευνοϊκή πλευρά των προσδοκιών. Η Jefferies, επίσης, θεωρεί αξιόπιστη την πορεία προς τον συγκεκριμένο στόχο, καθώς και την προβλεπόμενη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12% έως το 2030, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος της ανάπτυξης αναμένεται να επιτευχθεί ήδη στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του σχεδίου.

Ένα από τα στοιχεία που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προσοχή των αναλυτών είναι ότι η ανάπτυξη της Alpha Bank δεν προϋποθέτει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων ή επιθετικές μακροοικονομικές παραδοχές. Η Deutsche Bank χαρακτηρίζει το σχέδιο αξιόπιστο οδικό χάρτη για την περίοδο 2026-2030, με ελκυστικούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους, υπογραμμίζοντας ότι η περιορισμένη εξάρτηση από υψηλότερα επιτόκια αφήνει στην Τράπεζα περιθώρια να απορροφήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Jefferies εκτιμά ότι η επίτευξη των στόχων δεν απαιτεί ούτε υψηλότερα επιτόκια ούτε ιδιαίτερα αισιόδοξες οικονομικές παραδοχές. Η J.P. Morgan περιγράφει τη στρατηγική ως συνεκτική και αξιόπιστη, βασισμένη σε σχετικά προσεκτικές παραδοχές, ενώ η Mediobanca κάνει λόγο για ένα σαφές επιχειρηματικό σχέδιο που επιβεβαιώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές της Τράπεζας.

Πέρα από τις προβλέψεις για τα μεγέθη, οι αναλύσεις αναδεικνύουν ως κεντρικό στοιχείο του σχεδίου τη μετάβαση στο μοντέλο «One Alpha». Πρόκειται για μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα προσεγγίζει τον πελάτη, περνώντας από ένα μοντέλο που στηρίζεται κυρίως στη χορήγηση δανείων και στην πώληση μεμονωμένων προϊόντων σε μια συνολική πρόταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Mediobanca περιγράφει τη μετάβαση ως εξέλιξη από μια τράπεζα με επίκεντρο τον δανεισμό σε έναν ολοκληρωμένο συνεργάτη που καλύπτει το σύνολο των αναγκών του πελάτη, ενώ η J.P. Morgan επισημαίνει ότι η νέα προσέγγιση επιτρέπει στην Alpha Bank να διευρύνει τη σχέση της με κάθε πελάτη πέρα από την πιστωτική του δραστηριότητα.

Η Jefferies εστιάζει στη δυνατότητα αύξησης του μεριδίου της Τράπεζας στο σύνολο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών των υφιστάμενων πελατών της, ενώ η Deutsche Bank αναδεικνύει τη στροφή προς έσοδα με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, μέσα από την εμβάθυνση των σχέσεων με επιχειρήσεις και πελάτες υψηλότερης οικονομικής επιφάνειας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο των relationship managers, οι οποίοι, με την υποστήριξη της τεχνολογίας, θα αναλάβουν να προσφέρουν μια ενιαία πρόταση υπηρεσιών. UBS και Autonomous θεωρούν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση, σε συνδυασμό με την τεχνολογία και την αύξηση της παραγωγικότητας, μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Η διαφοροποίηση των εσόδων και η μεγαλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης θεωρούνται, έτσι, βασικές προϋποθέσεις για πιο σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Θετική είναι και η αποτίμηση των προοπτικών δημιουργίας κεφαλαίου και των αποδόσεων προς τους μετόχους. Η Intesa Sanpaolo εκτιμά ότι οι στόχοι του 2030 μπορούν να επιτευχθούν και να επιτρέψουν περαιτέρω αύξηση των διανομών, με διατήρηση του δείκτη CET1 στο 13%. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένες παραδοχές για την ποιότητα του ενεργητικού εμφανίζονται σχετικά αισιόδοξες, η ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου μπορεί να στηρίξει ελκυστικές διανομές. Η PKO BP Securities ξεχωρίζει τον συνδυασμό υψηλότερων στόχων για τα κέρδη ανά μετοχή, βελτίωσης της απόδοσης κεφαλαίων και σημαντικής δυνατότητας διανομής πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Από την πλευρά της, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου αποτελεί πρόσθετη πηγή αξίας για τους μετόχους, ενώ η Piraeus Securities εκτιμά ότι το νέο σχέδιο ενισχύει τόσο τις προοπτικές κερδοφορίας όσο και την επενδυτική επιχειρηματολογία υπέρ της μετοχής. Μάλιστα, διακρίνει περιθώρια επαναξιολόγησης της αποτίμησής της καθώς θα προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου.

Συνολικά, το μήνυμα των αναλυτών είναι ότι το «Alpha Accelerated» δεν αποτελεί απλώς ένα σχέδιο υψηλότερων οικονομικών στόχων, αλλά μια προσπάθεια αλλαγής του ίδιου του μοντέλου παραγωγής εσόδων της Τράπεζας. Η διεύρυνση των υπηρεσιών προς την υφιστάμενη πελατεία, η αύξηση των εσόδων με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η λειτουργική αποτελεσματικότητα και η ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου συνθέτουν, κατά την εκτίμησή τους, τη βάση για διατηρήσιμη ανάπτυξη και υψηλότερες αποδόσεις. Το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην εκτέλεση του σχεδίου και στην ικανότητα της Alpha Bank να μετατρέψει τις στρατηγικές αλλαγές σε μετρήσιμα αποτελέσματα, δημιουργώντας παράλληλα περιθώρια για θετικές εκπλήξεις στην κερδοφορία και στις διανομές προς τους μετόχους.

Πώς αξιολογούν οι 14 αναλυτές το business plan της Alpha Bank