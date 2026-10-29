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Καλύτερα από τις προσδοκίες της αγοράς ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της BBVA για το τρίτο τρίμηνο, με την ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες να στηρίζει την κερδοφορία της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ισπανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, τα καθαρά κέρδη της BBVA διαμορφώθηκαν στα 3,02 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,98 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η επίδοση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική ανάπτυξής του, μετά την αποτυχία της προσπάθειας εξαγοράς της μικρότερης ανταγωνίστριας Banco Sabadell την προηγούμενη χρονιά.

Στροφή στην οργανική ανάπτυξη μετά την αποτυχία της εξαγοράς

Ο πρόεδρος της BBVA, Κάρλος Τόρες, επικεντρώνει πλέον τις προσπάθειές του στην επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του ομίλου, αντί στην ανάπτυξη μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, προχώρησε τον Ιούλιο σε αναδιάρθρωση της διοικητικής ομάδας, τοποθετώντας τον Γκονσάλο Ροντρίγκεθ στη θέση του οικονομικού διευθυντή.

Παράλληλα, όρισε νέο επικεφαλής για την παγκόσμια στρατηγική και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, επιδιώκοντας να διαμορφώσει τη νέα κατεύθυνση του τραπεζικού ομίλου μετά το ναυάγιο της συμφωνίας με τη Sabadell.

Στο μικροσκόπιο η έκθεση σε αναδυόμενες αγορές

Η αποτυχία της εξαγοράς επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες των επενδυτών για τη σημαντική παρουσία της BBVA σε αναδυόμενες οικονομίες.

Η ισπανική τράπεζα διαθέτει θυγατρικές σε χώρες της Νότιας Αμερικής, καθώς και στην Τουρκία και το Μεξικό, αγορές που έχουν συμβάλει στην αύξηση των προβλέψεων για πιθανές ζημίες.

Η γεωγραφική αυτή έκθεση εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση των προοπτικών του ομίλου, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αγορές του.

Οι πιέσεις στη Santander από τη Βραζιλία

Οι ανησυχίες για τις επιδόσεις των ισπανικών τραπεζών στο εξωτερικό αποτυπώθηκαν και στην πορεία της Banco Santander, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ισπανίας.

Η μετοχή της υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στη Βραζιλία απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Η πτώση προστέθηκε στις προηγούμενες απώλειες της μετοχής, οι οποίες είχαν ακολουθήσει την απροσδόκητη εκλογική επικράτηση του απερχόμενου προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία που εξακολουθούν να έχουν οι αναδυόμενες αγορές για τις ισπανικές τράπεζες, ακόμη και όταν οι επιδόσεις των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων τους υπερβαίνουν τις προσδοκίες των αναλυτών.