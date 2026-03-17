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Θέματα τεχνικής φύσεως ήταν αυτά που οδήγησαν στην αναβολή της γενικής συνέλευσης της Credia Bank σε συνεννόηση με το Υπερταμείο.

Ως γνωστόν η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 27 Μαρτίου ενώ πηγές προσκείμενες στην τράπεζα αναφέρουν πως το βιβλίο για την αύξηση θα ανοίξει στις 30 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες.

Η αύξηση φαίνεται πως θα καλυφθεί άμεσα καθώς υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνή funds και εγχώρια family offices.

H αύξηση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ θα διενεργηθεί με μερική ή ολική παραίτηση των παλαιών μετόχων και η συνέλευση λαμβάνει χώρα προκειμένου να δώσει στο διοικητικό συμβούλιο της δυνατότητα να λάβει τις σχετικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν και την τιμή.

Το ποσοστό παραίτησης των βασικών μετόχων αναμένεται να γίνει γνωστό κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση της τράπεζας.

Η αύξηση δεν χρηματοδοτεί απλώς την τράπεζα αλλά έχει επίσης στόχο την αύξηση της διασποράς των μετοχών, που σήμερα κινείται σε μονοψήφια επίπεδα και πρέπει να οδηγηθεί σε ποσοστό άνω του 15%.

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