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Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» #SEV4Productivity, πραγματοποιείται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 στις 19:30 (προσέλευση: 18:45), η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» (κατόπιν πρόσκλησης).

Επίσημος καλεσμένος της εκδήλωσης είναι ο François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Πρόεδρος της Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος θα συνομιλήσει στη σκηνή με τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε. o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

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