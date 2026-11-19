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Σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές προχωρά η Deutsche Bank, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για όλες. Οι νέες αποτιμήσεις αφορούν την Alpha Bank, την Τράπεζα Κύπρου, την Πειραιώς, τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ ο γερμανικός οίκος ξεχωρίζει τη συμφωνία εξαγοράς της βουλγαρικής Fibank από τη Eurobank.

Στην έκδοση της 18ης Νοεμβρίου 2026, η Deutsche Bank αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 5,60 ευρώ από 5,10 ευρώ, για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,85 ευρώ από 12,35 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,15 ευρώ από 11,30 ευρώ.

Αντίστοιχα, αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ από 5,45 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 19,40 ευρώ από 18,55 ευρώ.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αναβάθμιση καταγράφεται στην Alpha Bank, με αύξηση της τιμής στόχου κατά 9,8%, και ακολουθούν η Πειραιώς με 7,5%, η Εθνική με 4,6%, η Τράπεζα Κύπρου με 4% και η Eurobank με 2,8%.

Eurobank – Ελκυστική συμφωνία η εξαγορά της Fibank

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Deutsche Bank στη συμφωνία της Eurobank για την εξαγορά της First Investment Bank (Fibank), της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας της Βουλγαρίας.

Ο οίκος χαρακτηρίζει τη συναλλαγή ελκυστική, επισημαίνοντας πάντως ότι τα οφέλη για την κερδοφορία θα εμφανιστούν κυρίως στα επόμενα στάδια υλοποίησης της συμφωνίας.

Η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει το 65% της Fibank από τους δύο βασικούς μετόχους της έναντι 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 35%. Η Bulgarian Development Bank έχει ήδη δεσμευθεί αμετάκλητα να προσφέρει το ποσοστό περίπου 18% που κατέχει.

Η συμφωνία αποτιμά το σύνολο της Fibank σε 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,95 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της στο εννεάμηνο του 2026, ύψους 1,054 δισ. ευρώ.

Με βάση τα κέρδη, η αποτίμηση αντιστοιχεί σε 8,4 φορές πριν από τις συνέργειες και υποχωρεί στις 5,3 φορές μετά την ενσωμάτωσή τους.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιοποίησης πλεοναζόντων κεφαλαίων 250 εκατ. ευρώ και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank.

Η αύξηση κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026.

Η ολοκλήρωση της αρχικής εξαγοράς του 65% αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση της Fibank με την Postbank, τη βουλγαρική θυγατρική της Eurobank, προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη Eurobank, με νέα τιμή στόχο τα 5,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 19,5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 4,685 ευρώ.