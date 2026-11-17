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Σοβαρές ανησυχίες για την εταιρική διακυβέρνηση, τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και τη φήμη της Deutsche Bank προκαλούν οι αποκαλύψεις-φωτιά μεγάλης διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας για τις πρακτικές της γερμανικής τράπεζας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Morningstar DBRS σχολιάζοντας τα στοιχεία.

Ο οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει σημαντικές τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην τράπεζα, χωρίς ωστόσο να προχωρεί επί του παρόντος σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, η οποία παραμένει στη βαθμίδα A (high), με σταθερή προοπτική.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες για επαναλαμβανόμενες αδυναμίες στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, στη συμμόρφωση με διεθνείς κυρώσεις και στη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου.

Η έκθεση της Morningstar DBRS έρχεται στον απόηχο της δημοσιοποίησης περισσότερων από 15 εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων της Deutsche Bank, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από διεθνή κοινοπραξία δημοσιογράφων.

Οι αποκαλύψεις, που αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην αγορά, με τη μετοχή της γερμανικής τράπεζας να καταγράφει απώλειες άνω του 6% κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης.

Τι αποκάλυψε η έρευνα

Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα με τίτλο «Inside Deutsche Bank» βασίζεται σε διαρροή περίπου 15,6 εκατομμυρίων εμπιστευτικών αρχείων, μεταξύ των οποίων εκατομμύρια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εσωτερικές αναφορές, πρακτικά συσκέψεων και έγγραφα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι από περίπου 50 οργανισμούς ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι Financial Times, οι New York Times, το Der Spiegel και η Le Monde. Τα στοιχεία καλύπτουν τη λειτουργία της τράπεζας από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν εσωτερικές προειδοποιήσεις για πελάτες και συναλλαγές υψηλού κινδύνου.

Ενδεικτικά τα έγγραφα αποκαλύπτουν επανειλημμένες αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες οι εμπορικές επιδιώξεις της Deutsche Bank φέρονται να υπερίσχυσαν των ανησυχιών των αρμόδιων υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της έρευνας αφορά στις δραστηριότητες της Deutsche Bank στη Ρωσία και στις σχέσεις της με Ρώσους επιχειρηματίες και ολιγάρχες.

Σύμφωνα με τους FT, η τράπεζα εξέταζε σχέδια επέκτασης των ρωσικών δραστηριοτήτων της υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Κρίστιαν Ζέβινγκ, παρά τις επιφυλάξεις στελεχών κανονιστικής συμμόρφωσης για πελάτες που συνδέονταν με το Κρεμλίνο και τους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν, επίσης, οι αποκαλύψεις για τη σχέση της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματοδότη.

Σύμφωνα με την έρευνα, η τράπεζα είχε επεξεργαστεί πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 582 εκατ. δολαρίων, οι οποίες συνδέονταν με τον Έπσταϊν και επιχειρήσεις του και αργότερα χαρακτηρίστηκαν ύποπτες. Μάλιστα, η τράπεζα είχε δεχθεί τον Έπσταϊν ως πελάτη το 2013, παρά την προηγούμενη καταδίκη του το 2008 για αδίκημα σχετικό με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης.

Απαντώντας στα δημοσιεύματα, η Deutsche Bank υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις χρονολογούνται πριν από πολλά χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και δύο δεκαετίες πριν.

Η τράπεζα ανέφερε ότι τα περιστατικά, τα οποία πάντως δεν αρνήθηκε, είχαν εξεταστεί κατά τον χρόνο που προέκυψαν και είχαν συζητηθεί με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έκτοτε έχει ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης, επιμένοντας ότι η σημερινή Deutsche Bank είναι διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ετών.

Morningstar DBRS: Σοβαρά ερωτήματα για τους εσωτερικούς ελέγχους

Στην έκθεσή της, η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι η έκταση των διαρροών, η ευαισθησία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οι καταγγελίες για συστηματική παράκαμψη εσωτερικών προειδοποιήσεων δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πλαισίου ελέγχων της Deutsche Bank σε βάθος χρόνου.

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι οι αποκαλύψεις καλύπτουν μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα είχε ήδη δεσμευτεί να αντιμετωπίσει προβλήματα κανονιστικής συμμόρφωσης που είχαν ανακύψει στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι πληροφοριοδότες έχουν διαβιβάσει το υλικό και σε αρμόδιες αμερικανικές και βρετανικές αρχές, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN) και η βρετανική φορολογική και τελωνειακή αρχή (HM Revenue & Customs).

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε, κατά τον διεθνή οίκο αξιολόγησης, να επαναφέρει στο προσκήνιο το ιστορικό της Deutsche Bank όσον αφορά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και στη συμμόρφωση με τις διεθνείς κυρώσεις.

Ο καναδικός οίκος υπενθυμίζει ότι η τράπεζα έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές ρυθμιστικές κυρώσεις για παλαιότερες υποθέσεις, γεγονός που καθιστά τις νέες αποκαλύψεις ιδιαίτερα σημαντικές για την αξιολόγηση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης.

Το ιστορικό των προστίμων και ο κίνδυνος νέων κυρώσεων

Μεταξύ των κυρώσεων που υπενθυμίζει η Morningstar DBRS περιλαμβάνονται πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 630 εκατ. δολαρίων, τα οποία επιβλήθηκαν το 2017 από την αρμόδια χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή της Νέας Υόρκης (NYDFS) και τη βρετανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA), για το ρωσικό σύστημα συναλλαγών γνωστό ως «mirror trades».

Το 2020, η NYDFS επέβαλε επιπλέον πρόστιμο 150 εκατ. δολαρίων, το οποίο αφορούσε εν μέρει τη σχέση της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι μεταγενέστερες κυρώσεις για ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου και στις διαδικασίες αποκατάστασης καταδεικνύουν ότι τα ζητήματα αυτά εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας.

Ο οίκος προειδοποιεί δε, ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος ή άλλες παράνομες δραστηριότητες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα και σημαντικές επιπτώσεις στη φήμη τους.

Πάντως, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η Morningstar DBRS διατηρεί για την ώρα αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Deutsche Bank στη βαθμίδα A (high), με σταθερή προοπτική.

Η απόφαση στηρίζεται στην ισχυρή επιχειρηματική θέση της τράπεζας, στη βελτιωμένη κερδοφορία της και στην υγιή κεφαλαιακή και ρευστοτική της κατάσταση, παράγοντες που, σύμφωνα με τον οίκο, ενισχύουν την ικανότητά της να απορροφήσει ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες.

Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα-ρεκόρ του 2025, καθώς και τις ισχυρές επιδόσεις των τελευταίων τριμήνων.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οίκος δεν θεωρεί αναγκαία κάποια αλλαγή στην πιστοληπτική αξιολόγηση σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι πιθανές συνέπειες των αποκαλύψεων παραμένουν αβέβαιες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιας υποβάθμισης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για τον λόγο αυτό, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων παρεμβάσεων από εποπτικές, ρυθμιστικές ή δικαστικές αρχές διεθνώς, καθώς και τυχόν ανακοινώσεων για πρόστιμα, λογιστικές προβλέψεις ή δαπάνες αποκατάστασης.