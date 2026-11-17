Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια από τις μεγαλύτερες διαρροές εμπιστευτικών τραπεζικών εγγράφων φέρνει αντιμέτωπη τη Deutsche Bank με νέες σοβαρές καταγγελίες για συστημικές αδυναμίες, ελλείψεις στους εσωτερικούς ελέγχους και αμφιλεγόμενες επιχειρηματικές πρακτικές, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της διοίκησής της για εξυγίανση και απομάκρυνση από τα σκάνδαλα του παρελθόντος.

Περισσότερα από 15 εκατομμύρια εσωτερικά έγγραφα της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας περιήλθαν στην κατοχή δημοσιογράφων μέσω πληροφοριοδοτών, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με διεθνή έρευνα στην οποία συμμετείχαν οι Financial Times, μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια αφήγηση περί επιτυχημένου μετασχηματισμού του ομίλου.

Η διαρροή περιλαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία, πορίσματα εσωτερικών ερευνών, πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων, αρχεία κανονιστικής συμμόρφωσης και συνομιλίες εργαζομένων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε η τράπεζα πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος, Κρίστιαν Σέβινγκ, ο οποίος ανέλαβε το 2018 και πιστώνεται ευρέως την ανάκαμψη της Deutsche Bank, οδηγώντας την από μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Ωστόσο, τα έγγραφα που εξέτασαν οι δημοσιογράφοι εγείρουν νέα ερωτήματα για τις επιλογές της διοίκησής του, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Ζέβινγκ φέρεται να ενθάρρυνε ιδιωτικά την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων, να ασκούσε έντονη κριτική στους μηχανισμούς κανονιστικής συμμόρφωσης και να απέκρυπτε από τους μετόχους ορισμένα προβλήματα της τράπεζας.

Η έρευνα «Inside Deutsche Bank» και τα 15 εκατομμύρια έγγραφα

Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα, με τίτλο «Inside Deutsche Bank», πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 δημοσιογράφων από δεκάδες μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ των οργανισμών που συμμετείχαν περιλαμβάνονται οι Financial Times, το Der Spiegel, το Manager Magazin, η Le Monde, οι New York Times, το Kyodo News, το El Universal, το Financial Mail, το Daraj και το Paper Trail Media.

Τον συντονισμό ανέλαβε η Barracuda Media, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Νότια Αφρική, ενώ τεχνική υποστήριξη παρείχε το γερμανικό Data and Research Center (DARC).

Το υλικό περιήλθε αρχικά στην κατοχή του Ινδού δημοσιογράφου, Τζόζι Τζόζεφ, και της Νοτιοαφρικανής δημοσιογράφου, Καντίτζα Σαρίφ, από δύο πληροφοριοδότες που είχαν πρόσβαση σε εσωτερικά αρχεία της τράπεζας.

Οι πληροφοριοδότες υποστήριξαν ότι αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν το υλικό για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιδιώκοντας να αποκαλύψουν πρακτικές τις οποίες θεωρούσαν προβληματικές.

Ιδιαίτερη σημασία στην απόφασή τους είχαν οι σχέσεις της Deutsche Bank με Ρώσους ολιγάρχες και η διαχείριση κεφαλαίων ρωσικής προέλευσης.

«Η τράπεζα χρειάζεται πλήρη αναμόρφωση της διοίκησης και της εταιρικής της κουλτούρας», ανέφερε ένας από τους πληροφοριοδότες.

Η τεράστια ποσότητα εγγράφων επέτρεψε στους δημοσιογράφους να εξετάσουν περιστατικά και πρακτικές που εκτείνονται σε βάθος πολλών ετών, αναδεικνύοντας επαναλαμβανόμενα προβλήματα παρά τις δεσμεύσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

Στο επίκεντρο ο Κρίστιαν Σέβινγκ – Η αντίφαση μεταξύ δημόσιων δεσμεύσεων και εσωτερικών πρακτικών

Οι αποκαλύψεις αποκτούν ιδιαίτερο βάρος επειδή αγγίζουν τη διοικητική πορεία του Κρίστιαν Σέβινγκ, του τραπεζίτη που ανέλαβε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Deutsche Bank έπειτα από χρόνια σκανδάλων.

Όταν ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2018, η τράπεζα βρισκόταν αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές και νομικές προκλήσεις.

Η διοίκησή του προχώρησε σε αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων, περιορισμό του κόστους και αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο, με αποτέλεσμα την επιστροφή της Deutsche Bank σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Δημόσια, ο Σέβινγκ είχε δεσμευτεί ότι θα έβαζε τέλος στην εποχή των σκανδάλων και θα ενίσχυε την κουλτούρα συμμόρφωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η εσωτερική εικόνα που προκύπτει από τη διαρροή είναι περισσότερο σύνθετη.

Τα έγγραφα φέρονται να καταγράφουν περιπτώσεις στις οποίες ο επικεφαλής της τράπεζας πίεζε για μεγαλύτερη ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου και εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Παράλληλα, η έρευνα θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο ορισμένα προβλήματα είχαν γνωστοποιηθεί πλήρως στους μετόχους.

Οι αποκαλύψεις δεν αναιρούν τις οικονομικές επιδόσεις που έχει επιτύχει η Deutsche Bank τα τελευταία χρόνια, αλλά θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα και το βάθος των μεταρρυθμίσεων στην εταιρική της διακυβέρνηση.

Λογιστικές πρακτικές και αμφιλεγόμενες οικονομικές γνωστοποιήσεις

Πέρα από τις καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης, η έρευνα αναφέρεται σε πρακτικές που αφορούν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στη διαχείριση κινδύνων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένα εσωτερικά έγγραφα περιγράφουν αμφιλεγόμενους λογιστικούς χειρισμούς και οικονομικές γνωστοποιήσεις που ενδέχεται να δημιουργούσαν παραπλανητική εικόνα για την πραγματική κατάσταση της τράπεζας.

Τα ευρήματα εγείρουν ερωτήματα για τη διαφάνεια απέναντι στους επενδυτές και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου.

Η δημοσιογραφική έρευνα αναδεικνύει επίσης λειτουργικές αδυναμίες και περιστατικά που, σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνουν ότι ορισμένα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, παρά την ύπαρξη σχετικών προειδοποιήσεων.

Πρόκειται για καταγγελίες που προκύπτουν από την εξέταση του διαρρεύσαντος υλικού και δεν συνιστούν, από μόνες τους, δικαστική διαπίστωση παρανομιών.

Ρώσοι ολιγάρχες, Έπσταϊν και Τραμπ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν στις σχέσεις της Deutsche Bank με ορισμένους από τους πιο γνωστούς και αμφιλεγόμενους πελάτες της.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα αρχεία περιλαμβάνουν νέες πληροφορίες για τη διαχείριση λογαριασμών Ρώσων ολιγαρχών, καθώς και για τη σχέση της γερμανικής τράπεζας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η σχέση της Deutsche Bank με ρωσικά κεφάλαια αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι πληροφοριοδότες αποφάσισαν να παραδώσουν τα έγγραφα στους δημοσιογράφους.

Το υλικό περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαχείριση πελατών υψηλού οικονομικού προφίλ και για τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονταν σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, προκύπτουν νέα στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές και τις επαφές της τράπεζας με τον Έπσταϊν, του οποίου οι δραστηριότητες έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση με τον Τραμπ προσθέτουν μία ακόμη διάσταση στην έρευνα, δεδομένης της μακρόχρονης παρουσίας του Αμερικανού επιχειρηματία και νυν Προέδρου στο πελατολόγιο της γερμανικής τράπεζας.

Η αναφορά των συγκεκριμένων προσώπων στην έρευνα αφορά στις τραπεζικές τους σχέσεις και στα σχετικά έγγραφα και δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαπίστωση παράνομης δραστηριότητας εκ μέρους τους.

Πρόστιμα και διακανονισμοί 18,6 δισ. ευρώ από το 2012

Η Deutsche Bank διαθέτει μακρύ ιστορικό ρυθμιστικών και νομικών αντιπαραθέσεων.

Από το 2012 έχει καταβάλει συνολικά 18,6 δισ. ευρώ για τη διευθέτηση υποθέσεων που συνδέονται με καταγγελλόμενες παραβιάσεις κανόνων λειτουργίας και δικαστικές διαμάχες.

Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνονται ζητήματα χειραγώγησης αγορών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με ρωσική προέλευση, ανεπαρκών εσωτερικών ελέγχων, ακατάλληλων πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραπλανητικών πρακτικών.

Το 2021, η τράπεζα υπήχθη σε συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης προηγούμενων υποθέσεων.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει τρεις εφόδους σε εγκαταστάσεις της Deutsche Bank μέσα στο 2026, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το συνολικό ποσό των 18,6 δισ. ευρώ αποτυπώνει την οικονομική επιβάρυνση που προκάλεσαν τα νομικά και κανονιστικά προβλήματα της τράπεζας την τελευταία περίπου δεκαπενταετία.

Ενδεικτικό του μεγέθους είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία της Deutsche Bank ανερχόταν τη Δευτέρα σε περίπου 62 δισ. ευρώ.

Η απάντηση της Deutsche Bank: «Είμαστε διαφορετική τράπεζα σήμερα»

Η Deutsche Bank απορρίπτει την εικόνα μιας τράπεζας που εξακολουθεί να λειτουργεί με τις πρακτικές του παρελθόντος, επισημαίνοντας ότι έχει προχωρήσει σε εκτεταμένο μετασχηματισμό.

Απαντώντας στα ευρήματα της διαρροής, υποστήριξε ότι τα ζητήματα που αναδεικνύονται ανάγονται σε παλαιότερες περιόδους, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και δύο δεκαετίες πίσω.

Σύμφωνα με την τράπεζα, όπου κρίθηκε αναγκαίο, οι σχετικές υποθέσεις εξετάστηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν και συζητήθηκαν με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

«Σήμερα είμαστε μια διαφορετική τράπεζα. Υπό την ηγεσία του Κρίστιαν Σέβινγκ, η Deutsche Bank έχει περάσει από έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διοίκηση τονίζει ότι την περίοδο 2019-2025 επένδυσε περίπου 7 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και των μηχανισμών κανονιστικής συμμόρφωσης.

Όπως υποστηρίζει, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί έχει αναγνωριστεί από τις αγορές, σημαντικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η απάντηση της τράπεζας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις αφορούν σε παλαιότερες περιόδους και ότι η σημερινή λειτουργία της διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη των προηγούμενων ετών.