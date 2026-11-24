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Η Eurobank παραμένει μεταξύ των έξι κορυφαίων επενδυτικών επιλογών της Deutsche Bank στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο για το 2027, με τον γερμανικό οίκο να διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο στα 5,60 ευρώ για τη μετοχή της τράπεζας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν στην ανάλυσή του οι προοπτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων με τη συμμετοχή ελληνικών τραπεζών.

Η ελληνική τράπεζα βρίσκεται στην ίδια λίστα με τις Erste Group, ING, NatWest, UniCredit και Danske Bank. Η επιλογή της Eurobank στηρίζεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην αυξανόμενη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων της και στα οφέλη από τις εξαγορές. Η Deutsche Bank αξιολογεί επίσης θετικά τις προοπτικές αύξησης των επιτοκιακών εσόδων και των προμηθειών, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και την αποτίμηση της μετοχής.

Με βάση την τιμή αναφοράς των 4,90 ευρώ που χρησιμοποιεί η έκθεση, η τιμή στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 14%, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μερισματικές διανομές.

Γενικότερα, η Deutsche Bank θεωρεί ότι η πρόσφατη διόρθωση στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές προσφέρει εκ νέου ευκαιρίες τοποθετήσεων, ιδιαίτερα σε τράπεζες που συνδυάζουν διψήφιους ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας με αποτιμήσεις αντίστοιχες ή χαμηλότερες από τον μέσο όρο του κλάδου.

Η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη των εξαγορών

Μεγαλύτερη κινητικότητα στις τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις αναμένει η Deutsche Bank το 2027, καθώς οι διοικήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών και οι επενδυτές δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διπλή παρουσία στην ανάλυση του οίκου. Αφενός, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα συγκαταλέγονται στους τραπεζικούς ομίλους που εκτιμάται ότι έχουν δυνατότητες εξαγορών στην Ανατολική Ευρώπη κατά τους επόμενους 18 μήνες. Αφετέρου, η Deutsche Bank εξετάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα υποθετικών εξαγορών ελληνικών τραπεζών από μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Για τη Eurobank, πέραν της γεωγραφικής επέκτασης, ο οίκος εντοπίζει δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαφοροποίησης των τραπεζικών εσόδων.

Στις θεωρητικές ασκήσεις εξαγορών, η Deutsche Bank εξετάζει επτά διαφορετικούς συνδυασμούς με τη συμμετοχή τριών ελληνικών τραπεζών και δυνητικούς αγοραστές την αυστριακή Erste Group, τη βελγική KBC και τη γαλλική BNP Paribas.

Οι δύο οικονομικά ελκυστικότεροι συνδυασμοί αφορούν την KBC. Μια εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς θα ενίσχυε τα κέρδη ανά μετοχή του βελγικού ομίλου κατά 1,4% στο τρίτο έτος, ενώ μια εξαγορά της Eurobank κατά 1%. Η επίδραση στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ήταν επίσης θετική.

Για την Erste Group, οι αντίστοιχοι υπολογισμοί δείχνουν μείωση των κερδών ανά μετοχή κατά 3,7% σε περίπτωση εξαγοράς της Εθνικής Τράπεζας, κατά 1,2% για τη Eurobank και κατά 0,4% για την Πειραιώς.

Στην περίπτωση της BNP Paribas, η εξαγορά της Eurobank θα οδηγούσε σε μείωση των κερδών ανά μετοχή κατά 5,6% και της Πειραιώς κατά 4%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί αποτελούν αποκλειστικά υποθετικά σενάρια χρηματοοικονομικής αξιολόγησης και δεν συνιστούν πληροφορίες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

Πώς διαφοροποιούνται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες

Για τη Eurobank, η Deutsche Bank αναμένει ότι η διεθνής δραστηριότητα θα αντιστοιχεί στο 49% των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών τόσο το 2027 όσο και το 2028, έναντι μόλις 19% το 2022. Η ισχυρή έκθεση στην επιχειρηματική πίστη στην Ελλάδα και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό στηρίζουν τις προβλέψεις για αύξηση των χορηγήσεων και των επιτοκιακών εσόδων. Οι εκτιμήσεις του οίκου για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 υπερβαίνουν κατά περίπου 3%-4% τις συγκλίνουσες προβλέψεις της αγοράς.

Για την Alpha Bank, η Deutsche Bank εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη συγκριτικά με τους υπόλοιπους αναλυτές. Οι προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 είναι υψηλότερες κατά περίπου 9% από τη μέση εκτίμηση της αγοράς, ενώ η αναμενόμενη αύξηση των συνολικών εσόδων προσεγγίζει το 12%. Παράλληλα, η τράπεζα εμφανίζει ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με τον προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης των κερδών της έως το 2028.

Η Εθνική Τράπεζα διακρίνεται για την κεφαλαιακή της θέση, με δείκτη CET1 άνω του 17%, ο οποίος συγκαταλέγεται στους υψηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών που εξετάζει ο οίκος. Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 βρίσκονται περίπου 1% υψηλότερα από τις συγκλίνουσες προβλέψεις.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα συγκριτικά στοιχεία αναδεικνύουν τη θετική δυναμική των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, με αύξηση περίπου 6%-7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς και το πλεονέκτημα του συγκρατημένου κόστους των καταθέσεων.

Οι δύο παράγοντες που ευνοούν την ελληνική αγορά

Κοινό πλεονέκτημα των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ο συνδυασμός υψηλής πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και περιορισμένης μετακύλισης των αυξήσεων των επιτοκίων στις καταθέσεις.

Τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό κοντά στο 10%, έναντι περίπου 4% στην Ευρωζώνη, ενώ ο συντελεστής μετακύλισης των επιτοκιακών αυξήσεων στις καταθέσεις κινείται περίπου στο 12%, μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη.

Η Deutsche Bank προβλέπει ότι τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα των ευρωπαϊκών τραπεζών θα αυξάνονται κατά 5%-6% ετησίως το 2027 και το 2028, ενώ η καθαρή κερδοφορία του κλάδου αναμένεται να ενισχυθεί κατά 12% το επόμενο έτος.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2028, οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται στις 8,5 φορές τα κέρδη και στις 1,48 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, με εκτιμώμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,7% και συνολική απόδοση διανομών κεφαλαίου 9,4%.

Παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους και την πιθανότητα επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού λόγω υψηλότερων επιτοκίων και ενεργειακού κόστους, ο γερμανικός οίκος θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ελκυστικές σε σχέση με τις προοπτικές κερδοφορίας του κλάδου.