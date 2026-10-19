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Σε συνέχεια των από 17.09.2026 ανακοινώσεών τους CrediaBank και η ΕΥΡΩΠΗ Holdings ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος η Συγχώνευση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, εφόσον ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Σε κάθε

περίπτωση το χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συγχώνευσης.