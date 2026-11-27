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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 927/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την υπ’ αριθ. πρωτ. 5460/3.9.2026 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του Ν. 3959/2011, από τις εταιρείες με την επωνυμία «Cepal Services and Holdings S.A.» και «Resolute Malta» επί της εταιρίας με την επωνυμία «Resolute Hellas MAE», μέσω της απόκτησης του 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας από την εταιρία με την επωνυμία «Resolute Cepal Greece Α.Ε.».

Η συγκέντρωση αφορά στην ευρύτερη αγορά των κτηματομεσιτικών αγορών και την αγορά διαχείρισης απαιτήσεων. Η γεωγραφική αγορά δύναται να οριοθετηθεί ως εθνικής εμβέλειας. Το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των μερών στην ευρύτερη αγορά των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών είναι αμελητέο, ενώ στην αγορά διαχείρισης απαιτήσεων δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων.

Η ύπαρξη οριζόντιας αλληλοεπικάλυψης στην αγορά κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και κάθετης σχέσης με την αγορά διαχείρισης απαιτήσεων (η αγορά των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών αποτελεί εισροή για την αγορά της διαχείρισης απαιτήσεων) αποτελούν προϋφιστάμενες σχέσεις της συγκέντρωσης και σε συνδυασμό με το αμελητέο αθροιστικό μερίδιο αγοράς των μερών στην ευρύτερη αγορά των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων στην αγορά διαχείρισης απαιτήσεων, δεν προκαλείται αμφιβολία ως προς τη συμβατότητά της συγκέντρωσης με τη δομή και τις συνθήκες του ανταγωνισμού στις ανωτέρω αγορές.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.