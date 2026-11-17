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Η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων, η βελτίωση της αποδοτικότητας και οι υψηλές διανομές προς τους μετόχους εξακολουθούν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, παρά την άνοδο 42% που έχει καταγράψει ο κλάδος από την αρχή του 2026. Οι τελευταίες αναθεωρήσεις των προβλέψεων της J.P. Morgan δείχνουν ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες διατηρούν περιθώρια περαιτέρω ανόδου, αν και με σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη μερισματική πολιτική.

Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί θετική σύσταση για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, με τις εκτιμήσεις του να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τις νεότερες επιχειρηματικές προβλέψεις των διοικήσεων.

Οι νέες τιμές στόχοι, διαμορφώνονται στα 6 ευρώ για την Alpha Bank από 5,80 ευρώ, στα 6,30 ευρώ για τη Eurobank από 6,10 ευρώ και στα 20,80 ευρώ για την Εθνική από 20,70 ευρώ. Αντίθετα, για την Πειραιώς η τιμή στόχος μειώνεται στα 13 ευρώ από 13,70 ευρώ.

Τα αντίστοιχα περιθώρια ανόδου υπολογίζονται σε 24%, 28%, 20% και 27%, με βάση τις τιμές στις 16 Νοεμβρίου.

Οι αποτιμήσεις αφήνουν περιθώρια, αλλά η κερδοφορία διαφοροποιείται

Σύμφωνα με την J.P. Morgan, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται συνολικά με δείκτη τιμής προς κέρδη 8,9 φορές για το 2028 και πολλαπλασιαστή ενσώματης λογιστικής αξίας 1,4 φορές.

Η μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 16,8%, ενώ η συνολική απόδοση από διανομές προς τους μετόχους αναμένεται περίπου στο 6% το 2027.

Η Eurobank εμφανίζει την υψηλότερη προβλεπόμενη αποδοτικότητα, με δείκτη 18,4% το 2028, έναντι 17,1% για Πειραιώς και Εθνική και 13,7% για Alpha Bank.

Παράλληλα, η J.P. Morgan αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 1%-3% στην περίοδο 2026-2028, καθώς οι επιτοκιακές συνθήκες και η ανθεκτικότητα των περιθωρίων βελτιώνουν τις προοπτικές του κλάδου.

Ωστόσο, η εξέλιξη της κερδοφορίας δεν είναι ομοιόμορφη. Οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028 αυξάνονται κατά 4% για τη Eurobank και 2% για την Alpha Bank, αλλά μειώνονται κατά 1% για την Εθνική και 4% για την Πειραιώς.

Eurobank και Alpha Bank – Τα διαφορετικά περιθώρια ανάπτυξης

Η Eurobank διατηρεί προβάδισμα στην αποδοτικότητα, αξιοποιώντας τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και την ενίσχυση των ασφαλιστικών εργασιών.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 1,64 δισ. ευρώ το 2026, 1,89 δισ. ευρώ το 2027 και 1,99 δισ. ευρώ το 2028.

Η ενσωμάτωση της Eurolife δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές αύξησης των προμηθειών, ενώ το νέο επιχειρηματικό σχέδιο 2027-2029, που αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου, αποτελεί τον επόμενο καταλύτη.

Για την Alpha Bank, η J.P. Morgan θεωρεί ότι το μεγαλύτερο περιθώριο δημιουργίας αξίας προέρχεται από τη σταδιακή σύγκλιση της αποδοτικότητάς της με τις υπόλοιπες τράπεζες.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 14,5% το 2028 και 16% το 2030. Ο οίκος είναι συντηρητικότερος, προβλέποντας 13,7% το 2028.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 1,17 δισ. ευρώ το 2028, ενώ η συνεργασία με τη UniCredit και η ανάπτυξη των προμηθειών αποτελούν πρόσθετες πηγές δυνητικής ανόδου.

Εθνική και Πειραιώς – Η διαφορά στα κεφαλαιακά αποθέματα

Στην Εθνική Τράπεζα, το βασικό επενδυτικό πλεονέκτημα παραμένει η ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Η J.P. Morgan προβλέπει δείκτη CET1 15,4% το 2028, με πλεονάζον κεφάλαιο περίπου 910 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή ευελιξία αφήνει περιθώρια πρόσθετων διανομών ή αξιοποίησης κεφαλαίων για ανάπτυξη.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 1,55 δισ. ευρώ το 2028, ενώ η συνολική διανομή κερδών υπολογίζεται στο 65%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 70%.

Στην Πειραιώς, αντίθετα, ο CET1 προβλέπεται στο 12,9% το 2028, κοντά στον εσωτερικό στόχο του 13%, περιορίζοντας την κεφαλαιακή ευελιξία.

Η J.P. Morgan εκτιμά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,48 δισ. ευρώ το 2028, με την Εθνική Ασφαλιστική να προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες ενίσχυσης των αποτελεσμάτων.

Η μείωση της τιμής στόχου συνδέεται κυρίως με την παραδοχή για αποκλειστικά χρηματικές διανομές το 2027-2028, αντί επαναγορών μετοχών 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Συνολικά, η J.P. Morgan εξακολουθεί να βλέπει αξία στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, αλλά θεωρεί ότι η επόμενη φάση της χρηματιστηριακής του πορείας θα εξαρτηθεί περισσότερο από την αύξηση των κερδών, την αποδοτικότητα των κεφαλαίων και την ικανότητα των τραπεζών να διατηρήσουν υψηλές επιστροφές προς τους μετόχους.