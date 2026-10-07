Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι οι ελληνικές τράπεζες – μέλη της είναι έτοιμες να συνδράμουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις των Νομών της Κρήτης που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα και να παράσχουν διευκολύνσεις προκειμένου όλοι οι πολίτες της περιοχής να υπερβούν την δύσκολη αυτή συγκυρία.

Μεταξύ άλλων, τα μέλη της ΕΕΤ σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας κάθε δανειολήπτη και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων που παρέχονται.

Όλες οι τράπεζες – μέλη της ΕΕΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρότατες επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων στην τοπική οικονομία και κοινωνία, προχωρούν αμέσως στην εφαρμογή των παρακάτω ατομικών μέτρων προστασίας που αφορούν ειδικά τους δανειολήπτες στις πληγείσες περιοχές:

• Αναστέλλουν την υποχρέωση καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

• Αναστέλλουν το σύνολο των διαδικασιών δικαστικής και εξώδικης είσπραξης απαιτήσεων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τους πληγέντες οι οποίοι εμπίπτουν στην περίμετρο προστασίας των κρατικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά θα ανακοινωθούν.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους με όλα τα μέσα επικοινωνίας (είναι δυνατή η φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος) απευθείας στην Τράπεζα συνεργασίας τους.

Διαβάστε ακόμη

Airbnb: Γιατί αρχίζουν να λιγοστεύουν οι καταχωρίσεις στο κέντρο της Αθήνας

“Εγωτίτιδα”: Η νέα ελληνική ασθένεια

10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ