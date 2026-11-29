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Δύσκολη είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη, μετά τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών από τη Λιβύη. Παρά τις προσπάθειες των λιμενικών αρχών για τη διαχείριση της κατάστασης, οι συνθήκες είναι δύσκολες σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Κρήτη αγγίζει τους 2.800. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης. Στον χώρο του πρώην ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, εκτιμάται ότι βρίσκονται περίπου 1.350 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 1.000 παραμένουν στον εξωτερικό χώρο, αφού οι δυνατότητες φιλοξενίας στον εσωτερικό χώρο έχουν εξαντληθεί. Την ήδη δύσκολη κατάσταση επιβαρύνει η επιδείνωση του καιρού.

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 56 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας ΗΠα και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, με νοτιοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ.

Εξετάζεται μεταφορά 250 μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

Σύμφωνα με λιμενικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς εντός της ημέρας περίπου 250 μεταναστών από το Ηράκλειο στη δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αναμένονται άλλοι περίπου 200 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί στα ανοιχτά των νότιων ακτών του νομού Ηρακλείου.

Όμως, οι διαδοχικές αφίξεις δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αποσυμφόρηση του λιμανιού, με στελέχη του Λιμενικού να εκφράζουν έντονο προβληματισμό.

Ανάλογη πίεση δέχεται και η Ιεράπετρα, όπου περίπου 600 μετανάστες παραμένουν στην παραλιακή πλατεία της πόλης, ενώ στη δομή της Αγυιάς Χανίων φιλοξενούνται άλλοι 650.

Σχέδιο μεταφοράς 400 μεταναστών στους Αθανάτους

Οι Αρχές επιδιώκουν την άμεση λειτουργία του νέου χώρου προσωρινής φιλοξενίας στους Αθανάτους Ηρακλείου, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Εάν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, οι πρώτοι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν ακόμη και σήμερα. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετακίνηση περίπου 400 ανθρώπων, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις εγκαταστάσεις του πρώην ψυγείου.

Στο μεταξύ, το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 142 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι βάρκες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της ευρωπαϊκής Δύναμης και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πλεύρης: Το δυσκολότερο 48ωρο της χρονιάς

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για το δυσκολότερο 48ωρο της χρονιάς, όσον αφορά στις αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ εκτίμησε ότι στο νησί βρίσκονται περίπου 2.500 άτομα.

«Ο συνολικός πληθυσμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι γύρω στις 2.500. Άρα 2.500 για την Κρήτη δεν είναι ένα νούμερο το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο», πρόσθεσε.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να βρίσκεται μόνιμα πλοίο στην Κρήτη. Στόχος, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης, είναι η συστηματική μεταφορά μεταναστών προς οργανωμένες δομές στην υπόλοιπη χώρα, ανάλογα με το προφίλ τους και το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ήδη μεταφερθεί περίπου 700 άνθρωποι, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να λειτουργεί κανονικά η δομή του Ηρακλείου.

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε την αύξηση των ροών στις εξελίξεις στη Λιβύη, καθώς τα πρόσφατα πλήγματα με drones έχουν επηρεάσει τη δυνατότητα της λιβυκής ακτοφυλακής να πραγματοποιεί ελέγχους και να αποτρέπει αναχωρήσεις μεταναστών.

«Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε καμία άμυνα από την πλευρά τη λιβυκή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με την καθημερινή αναχαίτιση εκατοντάδων ανθρώπων το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πλειονότητα των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη είναι υπήκοοι του Σουδάν και ακολουθούν εκείνοι από το Μπανγκλαντές. Ειδικά για τους Σουδανούς, επισήμανε ότι εγκαταλείπουν μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, κάνοντας λόγο για περίπου τρία εκατομμύρια εκτοπισμένους, σημαντικό μέρος των οποίων βρίσκεται στην Αίγυπτο, το Τσαντ και τη Λιβύη.