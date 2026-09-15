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Σχεδόν 700 πελάτες της Revolut επηρεάστηκαν από περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων, κατά το οποίο η fintech παρέδωσε κατά λάθος στοιχεία διαβατηρίων, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και διευθύνσεις κατοικίας σε κυβερνοεγκληματίες που παρίσταναν κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο όμιλος πληρωμών έχει επικοινωνήσει με 680 άτομα τα οποία, σύμφωνα με την αρχική έρευνα, εκτιμά ότι επηρεάστηκαν από την απάτη, όπως ανέφεραν πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης στους Financial Times.

Η Revolut εργάστηκε εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να αντιμετωπίσει την παραβίαση, η οποία σημειώθηκε όταν ένας χάκερ χρησιμοποίησε πραγματική κυβερνητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία είχε αποκτήσει πρόσβαση, για να στείλει ένα πλαστό αίτημα παροχής προσωπικών πληροφοριών σχετικά με ορισμένους πελάτες της Revolut.

Η Revolut ανταποκρίθηκε στο αίτημα και παρέδωσε ευαίσθητες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων διευθύνσεις, φωτογραφίες επαλήθευσης, δελτία ταυτότητας και στοιχεία δραστηριότητας σε bitcoin. Χάκερ που ισχυρίζονται ότι βρίσκονται πίσω από το περιστατικό απειλούν να δημοσιοποιήσουν τις πληροφορίες, εάν η Revolut δεν καταβάλει λύτρα.

Τη Δευτέρα, η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων της Βρετανίας, το Information Commissioner’s Office (ICO), ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, αφού η Revolut το ανέφερε στην εποπτική αρχή λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυξανόμενη απειλή που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τους κυβερνοεγκληματίες.

Από την έναρξη λειτουργίας της το 2015, η Revolut έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη fintech της Ευρώπης, με 80 εκατ. πελάτες σε 30 χώρες. Πρόσφατα αποτιμήθηκε στα 115 δισ. δολάρια στο πλαίσιο δευτερογενούς πώλησης μετοχών.

Εκπρόσωπος της Revolut δήλωσε ότι η εταιρεία εντόπισε πρόσφατα «μια εξελιγμένη εξωτερική απάτη πλαστοπροσωπίας, κατά την οποία μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος χρησιμοποίησε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από νόμιμο domain κυβερνητικής υπηρεσίας για να υποβάλει πλαστά αιτήματα παροχής πληροφοριών».

Η εταιρεία ανέφερε ότι «μπλόκαρε αμέσως τη διεύθυνση» μόλις εντόπισε το πρόβλημα και ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές και τους πελάτες που εμπλέκονταν. «Τα συστήματα της Revolut και τα κεφάλαια των πελατών δεν έχουν επηρεαστεί», πρόσθεσε. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει τον αριθμό των πελατών που επηρεάστηκαν.

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