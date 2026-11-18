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Θετικά αξιολογεί η Morningstar DBRS την επέκταση της Eurobank στη βουλγαρική αγορά μέσω της εξαγοράς της Fibank, εκτιμώντας ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου και θα αυξήσει την καθαρή κερδοφορία του κατά περίπου 12%. Παράλληλα, επισημαίνει τις προκλήσεις που συνδέονται με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση τριών εξαγορών και την επίδραση της συναλλαγής στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Μετά την εξαγορά της Hellenic Bank στην Κύπρο και του κλάδου ασφαλίσεων ζωής της Eurolife στην Ελλάδα, ο όμιλος επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στη Βουλγαρία, όπου δραστηριοποιείται από το 2002 μέσω της θυγατρικής του Eurobank Bulgaria AD (Postbank).

Σήμερα, η Eurobank, η οποία αξιολογείται με BBB (high) και σταθερή προοπτική από την DBRS, υπέγραψε συμφωνία αγοράς μετοχών με τους δύο ιδρυτές και βασικούς μετόχους της First Investment Bank (Fibank), για την απόκτηση ποσοστού 65%, έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Η συναλλαγή αποτιμά το 100% της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,95 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών. Η Βουλγαρική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία κατέχει περίπου το 18% της Fibank, έχει δεσμευτεί αμετάκλητα να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση.

Η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με μερίδιο αγοράς 20%

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Eurobank θα καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση το συνολικό ενεργητικό και τις καταθέσεις, αποκτώντας συνδυασμένο μερίδιο αγοράς περίπου 20%.

Η συμφωνία ενισχύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου και περιορίζει την εξάρτησή του από την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, η συμβολή της Βουλγαρίας στα ενοποιημένα μεγέθη της Eurobank αναμένεται να αυξηθεί:

Στο 24% των καθαρών δανείων , από 17% σήμερα.

Στο 21% των καταθέσεων , από 13%.

Στο 26% των καθαρών κερδών, από 15%, συνυπολογίζοντας την πλήρη επίδραση των συνεργειών.

Η Morningstar DBRS αξιολογεί θετικά την επέκταση στη Βουλγαρία, η οποία διαθέτει προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης υψηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή τραπεζική διείσδυση.

Η εξαγορά θα αυξήσει επίσης την έκθεση της Eurobank στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα προσθέσει στον όμιλο μια μεγάλη και σταθερή καταθετική βάση.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της Fibank διαμορφωνόταν στο 65% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του ενοποιημένου σχήματος στη Βουλγαρία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στο 77%, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω πιστωτική επέκταση.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η επιτυχημένη εμπειρία της Eurobank στην ενσωμάτωση τραπεζικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία περιορίζει τους κινδύνους υλοποίησης της συμφωνίας. Ωστόσο, η νέα εξαγορά προστίθεται σε ένα ήδη εκτεταμένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης επιχειρήσεων στις βασικές αγορές του ομίλου.

Συνέργειες άνω των 70 εκατ. ευρώ και αύξηση κερδών 12%

Οι συνέργειες κόστους από τη συνένωση Postbank και Fibank αναμένεται να ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ ετησίως μετά από φόρους, με την πλήρη απόδοσή τους να προβλέπεται έως το 2029.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα προκύψουν πρόσθετα έσοδα μέσω της σταυροειδούς πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες των δύο τραπεζών.

Με βάση τα ετησιοποιημένα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2026, τα συνδυασμένα καθαρά κέρδη της Postbank και της Fibank θα διαμορφώνονταν σε περίπου 370 εκατ. ευρώ πριν από τις συνέργειες.

Συνυπολογίζοντας την εξομαλυμένη κερδοφορία και την πλήρη επίδραση των αναμενόμενων συνεργειών, η Fibank εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη της Eurobank.

Η συμβολή αυτή μεταφράζεται σε αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου κατά περίπου 12%.

Κεφαλαιακή επάρκεια: Σχεδόν στο 14% ο δείκτης CET1

Η εξαγορά του 100% της Fibank αναμένεται να μειώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) της Eurobank κατά περίπου 160 μονάδες βάσης.

Λαμβάνοντας υπόψη και την εξαγορά της Eurolife, καθώς και την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο pro forma δείκτης CET1 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ελαφρώς κάτω από το 14% κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, έναντι 15,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Κατά τη Morningstar DBRS, το επίπεδο αυτό εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρό κεφαλαιακό περιθώριο ασφαλείας, δεδομένου ότι η ελάχιστη εποπτική απαίτηση για τον δείκτη CET1 ανέρχεται στο 10,6%.

Ωστόσο, ο οίκος επισημαίνει ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Fibank είναι χαμηλότερη από εκείνη της Eurobank.

Συγκεκριμένα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026:

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) της Fibank ανερχόταν σε 5,4% , έναντι 2,4% της Eurobank.

Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Fibank διαμορφωνόταν σε 43,6%, έναντι 81,9% της Eurobank.

Παρ’ όλα αυτά, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους της Fibank σε σύγκριση με τη Eurobank, η Morningstar DBRS δεν αναμένει ουσιαστική επιδείνωση των ενοποιημένων δεικτών ποιότητας ενεργητικού του ομίλου.

Αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ – Η στάση της Fairfax

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω 250 εκατ. ευρώ πλεονάζοντος κεφαλαίου και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου πρόκειται να τεθεί προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026.

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι η Fairfax Financial Holdings, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank, με περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου, έχει ήδη εκφράσει την υποστήριξή της στη συναλλαγή.