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Με τη διαδικασία του accelerated book building, ώστε να δοθεί η ευκαιρία εισόδου νέων επενδυτών στην Eurobank, θα προχωρήσει η ελληνική τράπεζα στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Fibank.

Όπως κατέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, η Eurobank σχεδιάζει την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, με στόχο να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής και την εξαγορά της Fibank. Παράλληλα, προβλέπεται η μερική αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των 750 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank, με βάση την τιμή κλεισίματος της 17ης Νοεμβρίου 2026. Παρά την κεφαλαιακή ενίσχυση, η τράπεζα προτίθεται να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική διανομών προς τους μετόχους, με τον δείκτη διανομής κερδών (payout ratio) να παραμένει στο 55%, όπως κατέγραψε η διοίκηση της τράπεζας.

Η άντληση των κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας ταχείας διάθεσης μετοχών (Accelerated Book Building – ABB), ενώ προβλέπεται άρση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα εισόδου νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η διαδικασία του ABB θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές. Κοινοί διεθνείς συντονιστές (Joint Global Coordinators) της διαδικασίας έχουν οριστεί οι JPMorgan και UBS.

Ας σημειωθεί πως η αγορά της Βουλγαρίας γίνεται μετά την εξαγορά πανομοιότυπη με την Ελληνική με 4 κυρίαρχες τράπεζες που έχουν μερίδιο αγοράς περί το 80%.

Η επίπτωση στον δείκτη CET1

Η κεφαλαιακή εξέλιξη της Eurobank αποτυπώνεται και στην πορεία του δείκτη CET1. Συγκεκριμένα:

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2026 ο δείκτης CET1 διαμορφωνόταν στο 15,5%.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για τη Eurolife, υποχωρεί στο 14,3% , καταγράφοντας επίπτωση 120 μονάδων βάσης .

, καταγράφοντας επίπτωση . Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 13,8%.

Η εξαγορά της Fibank συνεπάγεται πρόσθετη κεφαλαιακή επιβάρυνση περίπου 160 μονάδων βάσης .

. Η αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τον δείκτη κατά περίπου 120 μονάδες βάσης.

Η διαδικασία της εξαγοράς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Η Eurobank επισήμανε ότι με την ίδια τιμή θα προχωρήσει και στην απόκτηση του ποσοστού που κατέχει στη Fibank η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βουλγαρίας, η οποία έχει δεσμευθεί αμετάκλητα να διαθέσει τη συμμετοχή της, ύψους περίπου 18%.

Μιλώντας για τη βουλγαρική αγορά, ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι τα δάνεια προς το ΑΕΠ βρίσκονται μόλις στο 54%, δηλαδή περίπου στο μισό του αντίστοιχου ευρωπαϊκού δείκτη. Το γεγονός αυτό αφήνει σημαντικά περιθώρια διεύρυνσης των τραπεζικών εργασιών. Παράλληλα, η εκτίμηση είναι ότι η είσοδος της χώρας στο ευρώ θα συμβάλει στην αναβάθμιση των μισθών, αλλά και των τιμών των ακινήτων.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση με όχημα την ισχυρή καταθετική βάση

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης των χορηγήσεων, με σταθερό υπόβαθρο την ενίσχυση της καταθετικής βάσης, καταγράφει η Fibank, ενισχύοντας τη θέση της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε περίπου 5,6 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 3,7 δισ. ευρώ το 2021.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η πορεία της λιανικής τραπεζικής, με τα στεγαστικά δάνεια να αυξάνονται από 590 εκατ. ευρώ το 2021 σε 1,27 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 14,9%. Αντίστοιχα, τα καταναλωτικά δάνεια ενισχύθηκαν από 549 εκατ. σε 997 εκατ. ευρώ, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,5%.

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν συνολικά σε περίπου 3,2 δισ. ευρώ.

Την πιστωτική επέκταση στηρίζει η αύξηση των καταθέσεων, οι οποίες έφθασαν τα 8,19 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, από 5,1 δισ. ευρώ το 2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,1%. Πρόκειται για μια ισχυρή καταθετική βάση που δημιουργεί σημαντικά περιθώρια περαιτέρω χρηματοδότησης της οικονομίας.

Η τράπεζα στοχεύει επίσης στους τομείς του Wealth Management και του bancassurance, ενώ διατηρεί ανοιχτές τις κεραίες της για πιθανές εξαγορές στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία αλλά και το Λουξεμβούργο.

Ο οδικός χάρτης της εξαγοράς της Fibank – Τα επόμενα βήματα

Η Eurobank έχει καταρτίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της First Investment Bank (Fibank) και την εν συνεχεία συγχώνευσή της με την Postbank στη Βουλγαρία. Το πρώτο βήμα έγινε στις 18 Νοεμβρίου 2026, με την υπογραφή της συμφωνίας αγοραπωλησίας (SPA) για την απόκτηση του 65% της Fibank.

Το επόμενο ορόσημο είναι η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 9 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

Παράλληλα, θα ακολουθήσει η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς (Mandatory Tender Offer – MTO) για το υπόλοιπο 35% των μετοχών, στο πλαίσιο της οποίας η Βουλγαρική Αναπτυξιακή Τράπεζα (BDB) έχει δεσμευθεί αμετάκλητα να διαθέσει το ποσοστό συμμετοχής της, ύψους 18%.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027 αναμένονται οι απαιτούμενες εποπτικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και η ολοκλήρωση της απόκτησης του 65% της Fibank. Η νομική συγχώνευση της Postbank με τη Fibank τοποθετείται χρονικά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προβλέπεται για το τέταρτο τρίμηνο.

Οι πέντε πυλώνες δημιουργίας αξίας από την εξαγορά της Fibank

Η Eurobank στηρίζει τη στρατηγική εξαγοράς της Fibank σε πέντε βασικούς άξονες, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού ομίλου στη Βουλγαρία και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της αγοράς. Η νέα ενοποιημένη τράπεζα θα καταλάβει την πρώτη θέση στη Βουλγαρία με βάση το ενεργητικό και τις καταθέσεις.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναπτυξιακή δυναμική της βουλγαρικής οικονομίας, με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ, σύγκλιση εισοδημάτων, χαμηλή τραπεζική διείσδυση και πρόσθετες ευκαιρίες από την υιοθέτηση του ευρώ.

Παράλληλα, η ισχυρή ρευστότητα και η παρουσία της Fibank στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν περιθώρια επιτάχυνσης των χορηγήσεων και διασταυρούμενων πωλήσεων. Η Eurobank προσδοκά σημαντικές συνέργειες κόστους και πρόσθετα έσοδα, αξιοποιώντας την εμπειρία της στις εξαγορές και ενσωματώσεις τραπεζών.

Οι συνέργειες κόστους εκτιμώνται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως μετά φόρων, ενώ η απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου (RoCC) υπολογίζεται σε 21%. Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά κέρδη μετά φόρων κατά περίπου 12% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 7%.