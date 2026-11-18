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Σε συμφωνία για την εξαγορά του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank) προχώρησε η Eurobank, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 650 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στη Βουλγαρία και ενός από τους ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της Eurobank και των βασικών μετόχων της Fibank, Ivailo Mutafchiev και Tzeko Minev, ενώ μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης του 65% η ελληνική τράπεζα θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των υπόλοιπων μετοχών. Στη δημόσια πρόταση έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει και η Bulgarian Development Bank (BDB), η οποία κατέχει ποσοστό περίπου 18% της Fibank.

Το συνολικό τίμημα αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου 1 δισ. ευρώ για το 100% της βουλγαρικής τράπεζας, με την καταβολή να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η ολοκλήρωση της απόκτησης του αρχικού ποσοστού 65% τοποθετείται χρονικά στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Στόχος η πρώτη θέση στη βουλγαρική τραπεζική αγορά

Η εξαγορά αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Eurobank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τη συνένωση της Fibank με τη Eurobank Bulgaria (Postbank), η οποία αποτελεί σήμερα την τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, ο νέος τραπεζικός όμιλος αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στη Βουλγαρία, τόσο με βάση το συνολικό ενεργητικό όσο και τις καταθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, το ενιαίο σχήμα θα διαθέτει μερίδιο αγοράς περίπου 20%, δημιουργώντας έναν τραπεζικό οργανισμό με σημαντική παρουσία στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική.

Παράλληλα, η συναλλαγή ενισχύει τη γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου Eurobank, με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στα καθαρά δάνεια να αυξάνεται από περίπου 17% σε 24%, στις καταθέσεις από 13% σε 21% και στα καθαρά κέρδη από 15% σε 26%, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ενσωμάτωση των εκτιμώμενων συνεργειών.

Συνέργειες άνω των 70 εκατ. ευρώ και αύξηση κερδοφορίας

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελούν οι σημαντικές συνέργειες κόστους, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ ετησίως μετά από φόρους, με την πλήρη υλοποίησή τους να αναμένεται έως το 2029.

Σε κανονικοποιημένη βάση, με την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, η Fibank αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη του Ομίλου Eurobank, βάσει των εκτιμήσεων για το 2027.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 7%, ακόμη και μετά την προβλεπόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η απόδοση επί των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 21%, με την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών.

Αύξηση κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέρος του υφιστάμενου πλεονάσματος κεφαλαίων της, καθώς και να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Για τον σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου CET1 της Eurobank εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 14%.

Παρά την εξαγορά, η τράπεζα διατηρεί τον στόχο διανομής κερδών στους μετόχους στο 55%.

Η Βουλγαρία στο επίκεντρο της στρατηγικής επέκτασης

Η επένδυση στη Fibank εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βασικούς πυλώνες την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η Fibank, η οποία ιδρύθηκε το 1993 στη Σόφια, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας και διαθέτει δίκτυο 115 καταστημάτων στη χώρα, τραπεζική θυγατρική στην Αλβανία και υποκατάστημα στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 2.700 εργαζομένους.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το συνολικό ενεργητικό της ανερχόταν σε 10,6 δισ. ευρώ, τα μικτά δάνεια σε 5,6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών σε 8,2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της για το πρώτο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 97 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Eurobank δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία από το 2002 μέσω της Postbank, η οποία διαθέτει 181 καταστήματα λιανικής τραπεζικής και 11 κέντρα επιχειρηματικής τραπεζικής και εξυπηρέτησης πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η νομική συγχώνευση της Postbank με τη Fibank προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του 2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας πρότασης, η οποία αναμένεται κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Eurobank:

Η Eurobank και οι βασικοί μέτοχοι της First Investment Bank (Fibank), συμφώνησαν στην εξαγορά της Fibank, δημιουργώντας την #1 τράπεζα στη Βουλγαρία και έναν κορυφαίο τραπεζικό όμιλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

• Η Τράπεζα Eurobank A.Ε. (“Eurobank”) θα αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 65% στη First Investment Bank AD (“Fibank”), ενώ στη συνέχεια θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση (“ΥΔΠ”) για τις υπόλοιπες μετοχές. Επιπλέον, η Bulgarian Development Bank (“BDB”) έχει δεσμευτεί να προσφέρει το ποσοστό συμμετοχής της, ύψους περίπου 18%, στο πλαίσιο της ΥΔΠ.

• Δημιουργία ενός κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ηγετική θέση και στις τρεις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του – #1 τράπεζα στη Βουλγαρία, παράλληλα με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο.

• Τίμημα εξ ολοκλήρου σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου €1,0 δισ. για το 100% της Fibank.

• Σημαντικές συνέργειες κόστους, εκτιμώμενες άνω των €70 εκατ. ετησίως μετά από φόρους, μετά την πλήρη υλοποίησή τους και προοπτική επιπλέον εσόδων μέσω σταυροειδών πωλήσεων. Η επιτυχημένη εμπειρία του Ομίλου σε τραπεζικές ενοποιήσεις στη χώρα ενισχύει την προοπτική επίτευξης των συνεργειών.

• Σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Eurobank – αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 7%, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και απόδοση επί των αναλωθέντων κεφαλαίων περίπου 21%, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών κόστους.

• Χρηματοδότηση μέσω μέρους του υφιστάμενου πλεονάσματος κεφαλαίων και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €750 εκατ., η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), διαμορφώνοντας τον δείκτη CET1, σε pro forma βάση, κοντά στο 14% κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

• Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που προγραμματίζεται για τις 9 Δεκεμβρίου 2026 προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

• Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του ποσοστού 65% αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

• Διατήρηση του στόχου διανομής κερδών στο 55%, παρά την εξαγορά.

Βασικοί όροι της Συναλλαγής

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών («SPA») με τους κ.κ. Ivailo Dimitrov Mutafchiev και Tzeko Todorov Minev για την απόκτηση ποσοστού 65% της Fibank1 , έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €0,65 δισ. (η «Συναλλαγή»). Το τίμημα αντιστοιχεί σε τιμή ανά μετοχή €6,731 και σε αποτίμηση περίπου €1,0 δισ. για το 100% της Fibank. Το τίμημα βασίζεται σε μηχανισμό locked-box και υπόκειται σε δύο βασικές προσαρμογές: προσαύξηση λόγω παρέλευσης του χρόνου (ticking fee), από τις 30 Ιουνίου 2027 έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και δεύτερον, τυχόν κέρδη (πέραν της λογιστικής αξίας) που θα προκύψουν από ενδεχόμενη μελλοντική πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία περί δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, για το σύνολο των εναπομενουσών μετοχών της Fibank που δεν κατέχει ήδη, περιλαμβανομένου του ποσοστού περίπου 18% της BDB και του περίπου 17% της ελεύθερης διασποράς. Η BDB έχει αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να προσφέρει τις μετοχές της στη δημόσια πρόταση.

Σημαντικά στρατηγικά οφέλη

• Δημιουργία της #1 τράπεζας στη Βουλγαρία: Η Fibank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία βάσει του μεριδίου αγοράς ως προς το συνολικό ενεργητικό κατά την 30ή

Σεπτεμβρίου 2026 , με ισχυρή παρουσία στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική και πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Μετά την προβλεπόμενη συνένωση της Fibank με την Eurobank Bulgaria (Postbank), το ενιαίο τραπεζικό σχήμα θα καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία βάσει συνολικού ενεργητικού και καταθέσεων, με μερίδιο αγοράς

περίπου 20% κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 20262.

• Δημιουργία ενός κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή και την εδραίωση της ηγετικής της θέσης στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται, συνδυάζοντας τη #1 θέση στη Βουλγαρία με ηγετικές θέσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.

• Περαιτέρω επέκταση σε μια ελκυστική αγορά υψηλής ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης:

Η Βουλγαρία προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, προοπτικών σύγκλισης και συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Έχοντας υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου

2026, συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης, με την προβλεπόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2.6% το 2026, έναντι 1.4% στην ΕΕ3.

• Περαιτέρω γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου: Η συνεισφορά της Βουλγαρίας στον Όμιλο, σε pro forma βάση και βάσει στοιχείων εννεαμήνου 2026, αυξάνεται από περίπου 17% σε 24% ως προς τα καθαρά δάνεια, από 13% σε 21% ως προς τις καταθέσεις και από 15% σε 26% ως προς τα καθαρά κέρδη (σε pro forma βάση, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών), ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου Eurobank.

• Υψηλός βαθμός συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων: Ενίσχυση της παρουσίας mστον ελκυστικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διευρυμένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες και ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης.

• Σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της επίτευξης συνεργειών: Η εξαγορά αναμένεται να αποφέρει επαναλαμβανόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους άνω

των €70 εκατ. μετά από φόρους, οι οποίες αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί πλήρως έως το 2029.

Σε κανονικοποιημένη βάση και λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση των συνεργειών, η Fibank αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €190 εκατ. στα ετήσια κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου (βάσει στοιχείων 2027E, σε pro forma βάση με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών). Η εξαγορά αναμένεται να επιφέρει αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 7%, μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και απόδοση επί του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου περίπου 21%4.

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια σε pro forma βάση, υποστηριζόμενη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το συνολικό τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η Eurobank προτίθεται να το χρηματοδοτήσει μέσω συνδυασμού πλεοναζόντων κεφαλαίων και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

€750 εκατ. («ΑΜΚ»), υπό την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και της επακόλουθης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τους όρους της αύξησης.

Η ΑΜΚ, που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank στις 17 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών

(accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, υπό την προϋπόθεση της προτεινόμενης κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων

μετόχων. Η AMK, η ολοκλήρωση της οποίας δεν αποτελεί αναβλητική προϋπόθεση της Συναλλαγής, αποσκοπεί στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της Eurobank και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και βεβαιότητας υλοποίησης της εξαγοράς.

Ο pro forma δείκτης CET1 της Eurobank εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 14% κατά την ολοκλήρωση. Η εξαγορά του 100% της Fibank αναμένεται να έχει επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank. Η προτεινόμενη δομή χρηματοδότησης αναμένεται να επιτρέψει στη Eurobank να διατηρήσει το στόχο διανομής κερδών στο 55%, παρά την εξαγορά.

Η Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank, που κατέχει περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου της, έχει εκφράσει τη στήριξή της στην προτεινόμενη Συναλλαγή και προτίθεται να ψηφίσει υπέρ των σχετικών αποφάσεων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αναμενόμενη ολοκλήρωση

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.



Δηλώσεις σχετικά με τη Συναλλαγή

Ο κ. Φωκίων Kαραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας. Μέσω της

συνένωσης της Fibank και της Postbank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία. Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους της Fibank

στην οικογένεια της Eurobank με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για όσα έχουν επιτύχει: τη μετεξέλιξη μιας μικρής τράπεζας στο πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Βουλγαρίας, με ιδιαίτερα ισχυρή φήμη για την εξυπηρέτηση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων. Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα επιτεύγματα και στη δύναμη της εξαιρετικής μας ομάδας στη Βουλγαρία, θα δημιουργήσουμε μια ακόμη ισχυρότερη τράπεζα, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, νέες ευκαιρίες mγια τους ανθρώπους μας και μια διαρκή συνεισφορά στην βουλγαρική οικονομία.»

Ο κ. Tzeko Minev και ο κ. Ivailo Mutafchiev, ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank, δήλωσαν: «Η οικοδόμηση της Fibank υπήρξε πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η αφοσίωση των συναδέλφων μας συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού βουλγαρικού τραπεζικού franchise. Πιστεύουμε ότι η Eurobank είναι ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος εταίρος για το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης της Fibank. Ο συνδυασμός με την Postbank θα φέρει μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτερη τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη τη Βουλγαρία. Ανυπομονούμε να δούμε την ενοποιημένη τράπεζα να χτίζει και να ευημερεί πάνω στα δυνατά σημεία και των δύο ιδρυμάτων.»

Σύμβουλοι

Οι J.P. Morgan SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank για τη Συναλλαγή και θα ενεργήσουν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global

Coordinators) και Συντονιστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για την προτεινόμενη ΑΜΚ. Η Grant Thornton Business Solutions A.E. ενεργεί ως σύμβουλος Συναλλαγής για τη

Eurobank, ενώ οι Milbank LLP, Boyanov & Co. και Potamitis Vekris Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Eurobank για θέματα αγγλικού, βουλγαρικού και ελληνικού δικαίου, αντίστοιχα.