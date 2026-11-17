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Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις της Eurobank με τη First Investment Bank (Fibank) για την εξαγορά της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας της Βουλγαρίας, σε μια συναλλαγή που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αλλάξει αισθητά τις ισορροπίες στον τραπεζικό χάρτη της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώθηκε πριν από λίγα 24ωρα για τις εξελίξεις και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η συμφωνία δεν έχει ακόμη κλείσει. Οι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να συναντούν κάποιες αντιστάσεις από την πλευρά ορισμένων μετόχων της Fibank. Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε αποτελέσει στο παρελθόν ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση μιας συμφωνίας, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις που είχαν γίνει το 2024 να μην καταλήξουν σε αποτέλεσμα.

Η σημερινή εικόνα, ωστόσο, εμφανίζεται σαφώς διαφορετική. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια, ενώ οι επαφές έχουν προχωρήσει ουσιαστικά. Οι αντιδράσεις ορισμένων μετόχων εξακολουθούν να συνιστούν εκκρεμότητα, χωρίς όμως να αναιρούν την πρόοδο που έχει καταγραφεί στις διαπραγματεύσεις.

Η Fibank, γνωστή και ως First Investment Bank, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Βουλγαρίας. Με ενεργητικό που προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ, κατατάσσεται στην πέμπτη θέση της εγχώριας αγοράς, ενώ διαθέτει παρουσία και εκτός των βουλγαρικών συνόρων. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω υποκαταστήματος και στην Αλβανία μέσω θυγατρικής τράπεζας, της Fibank Albania. Διαθέτει επίσης εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στις μεγαλύτερες πόλεις της Βουλγαρίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σόφιας.

Στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο φέρεται να εντάσσεται και η απόκτηση εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Στο επίκεντρο των σχετικών πληροφοριών βρίσκεται η FFBH Asset Management, η οποία έχει ήδη αναπτύξει λειτουργική συνεργασία με τη Fibank. Η τράπεζα διαθέτει τα επενδυτικά προϊόντα της εταιρείας μέσα από το δίκτυό της, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Η Βουλγαρία στο επίκεντρο της στρατηγικής Καραβία

Η πιθανή εξαγορά της Fibank εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Eurobank για περαιτέρω επέκταση στη Βουλγαρία, μια αγορά στην οποία ο όμιλος έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή θέση μέσω της Postbank. Η ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη στις αρχές του 2026 προσδίδει νέα διάσταση στην επενδυτική στρατηγική, καθώς δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον για τις τραπεζικές εργασίες, τις διασυνοριακές συναλλαγές και την προσέλκυση κεφαλαίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη Βουλγαρία ως αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και την αναβάθμιση του θεσμικού και νομισματικού περιβάλλοντος της χώρας. Η ενίσχυση της παρουσίας της μέσω μιας ακόμη εξαγοράς θα αποτελούσε φυσική συνέχεια αυτής της στρατηγικής.

Η Eurobank διαθέτει ήδη σημαντικό αποτύπωμα στη βουλγαρική αγορά μέσω της Postbank, η οποία συγκαταλέγεται στους τέσσερις μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της χώρας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, το ενεργητικό της διαμορφωνόταν σε 14,8 δισ. ευρώ, ενώ κατά το εννεάμηνο εμφάνισε καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων της ανέρχεται σε περίπου 10 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 11,7 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο ομίλου, το συνολικό ενεργητικό της Eurobank είχε φθάσει στα 114,2 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Από αυτά, τα 66,9 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν στην Ελλάδα, τα 29,4 δισ. ευρώ στην Κύπρο και τα 14,8 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Η τελευταία αποτελεί ήδη την τρίτη μεγαλύτερη αγορά δραστηριοποίησης του ομίλου.

Η προσθήκη της Fibank, με ενεργητικό περίπου 10 δισ. ευρώ, θα ενίσχυε περαιτέρω το μέγεθος της Postbank και θα δημιουργούσε έναν τραπεζικό όμιλο με πολύ ισχυρότερη θέση στην τοπική αγορά. Με βάση τα μεγέθη ενεργητικού, η συνδυασμένη παρουσία των δύο τραπεζών θα έφερνε τη Eurobank ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς, με την κατάταξη να εξαρτάται από τα τελικά δεδομένα της συναλλαγής και τις σχετικές εποπτικές προσαρμογές.

Η προηγούμενη απόπειρα του 2024 και οι μέτοχοι

Το ενδιαφέρον της Eurobank για τη Fibank δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Η βουλγαρική τράπεζα είχε βρεθεί στο επίκεντρο σεναρίων εξαγοράς ήδη από το 2024, όταν δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον τόσο της Postbank όσο και της UniCredit Bulbank. Τότε, όμως, η υπόθεση δεν προχώρησε.

Οι αντιδράσεις μετόχων της Fibank, σε συνδυασμό με την απουσία συμφωνίας για τους όρους της συναλλαγής, δεν επέτρεψαν να υπάρξει συνέχεια στις επαφές. Η ίδια η Fibank είχε ανακοινώσει ότι δεν είχε ξεκινήσει διαδικασία due diligence, ενώ στις 23 Μαΐου 2024 η Eurobank Holdings είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση διάψευσης των δημοσιευμάτων περί ενδιαφέροντός της για την απόκτηση της βουλγαρικής τράπεζας.

Σήμερα, το ενδιαφέρον επανέρχεται σε διαφορετική βάση. Οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει περισσότερο, οι στρατηγικές προτεραιότητες της Eurobank στη Βουλγαρία είναι σαφέστερες και η είσοδος της χώρας στο ευρώ ενισχύει την ελκυστικότητα της αγοράς. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μέτοχοι που αντιδρούν δείχνει ότι η διαδρομή προς την οριστική συμφωνία δεν είναι χωρίς εμπόδια. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές από μια συμφωνία εμφανίζεται πλέον αισθητά μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη προσπάθεια.

Τα οικονομικά μεγέθη της Fibank

Η Fibank παρουσίασε καθαρά κέρδη 96,87 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, ενώ για το σύνολο του 2025 είχε καταγράψει καθαρά έσοδα από τόκους 223 εκατ. ευρώ και έσοδα από προμήθειες 89 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό της ανέρχεται περίπου στα 10 δισ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς 8,4%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώνεται σε 5,2 δισ. ευρώ, με μερίδιο 9,4% στην αγορά χορηγήσεων, ενώ οι καταθέσεις φθάνουν τα 9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 9% της αγοράς.

Η τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία στη λιανική και την επιχειρηματική τραπεζική, με δίκτυο σε Σόφια, Βάρνα, Φιλιππούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις. Η περιφερειακή της παρουσία μέσω Κύπρου και Αλβανίας προσθέτει επίσης ενδιαφέρον στο ενδεχόμενο εξαγοράς της από έναν όμιλο με ήδη ισχυρή διεθνή δραστηριότητα.

Για τη Eurobank, επομένως, η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα αποτελούσε απλώς μια προσθήκη ενεργητικού, αλλά μια στρατηγική επένδυση σε μια αγορά που αποκτά αυξημένη σημασία για τον όμιλο. Το κρίσιμο πλέον είναι να ξεπεραστούν οι τελευταίες αντιστάσεις στο μετοχικό επίπεδο της Fibank, ώστε οι προχωρημένες διαπραγματεύσεις να μετατραπούν σε οριστική συμφωνία.