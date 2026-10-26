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Με έπαθλο δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ για κάθε νικητή, η ΔΙΑΣ και επτά τράπεζες επιχειρούν να ενισχύσουν τη χρήση του IRIS Payments στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών. Η προωθητική ενέργεια ξεκινά σήμερα, 26 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει τρεις μήνες, με κάθε συμμετέχουσα τράπεζα να αναδεικνύει έναν νικητή κάθε μήνα.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η CrediaBank, η Optima bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, σε μια κοινή προσπάθεια να καθιερωθούν οι άμεσες πληρωμές μέσω IRIS ως εναλλακτική επιλογή στα φυσικά καταστήματα, δίπλα στις κάρτες και τα μετρητά.

Η συμμετοχή στην κλήρωση συνδέεται με τις αγορές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές στα POS μέσω IRIS Payments, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους. Κάθε συναλλαγή εξασφαλίζει μία συμμετοχή, ενώ όσο περισσότερες αγορές πραγματοποιεί κάποιος με τη συγκεκριμένη υπηρεσία τόσο αυξάνονται οι πιθανότητές του να κερδίσει. Για την πληρωμή, ο καταναλωτής επιλέγει το IRIS στο ταμείο και σαρώνει μέσω του mobile banking το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη του POS.

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS», η καμπάνια επιδιώκει να ενισχύσει τη διείσδυση των άμεσων πληρωμών στο φυσικό εμπόριο, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους εμπόρους να προτείνουν ενεργά τη συγκεκριμένη δυνατότητα στους πελάτες τους. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη συνεργασία του τραπεζικού συστήματος με τη ΔΙΑΣ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές πληρωμές διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις καθημερινές συναλλαγές.