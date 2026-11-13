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Η αύξηση των εσόδων από τόκους, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια διαμόρφωσαν την εικόνα των ελληνικών τραπεζών στο τρίτο τρίμηνο του 2026. Παρά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και στις προμήθειες, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διατήρησαν υψηλή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, επιτρέποντας την ανακοίνωση ενδιάμεσων διανομών συνολικού ύψους περίπου 692 εκατ. ευρώ.

Η NBG Securities διαπιστώνει ότι η λειτουργική εικόνα του κλάδου παραμένει θετική, εφόσον εξαιρεθούν οι έκτακτοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα. Η πιστωτική επέκταση, οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων ομολόγων και η ευνοϊκή σύνθεση των καταθέσεων αντιστάθμισαν την ήπια συμπίεση των περιθωρίων χορηγήσεων.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 2,32 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2% σε τριμηνιαία βάση. Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν κάμψη, καθώς το δεύτερο τρίμηνο είχε ενισχυθεί από αυξημένη επενδυτική τραπεζική δραστηριότητα και έκτακτα έσοδα.

Η εικόνα πίσω από την κερδοφορία

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα των συστημικών τραπεζών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 3,06 δισ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση, στα 1,05 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 2,02 δισ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 1,33 δισ. ευρώ.

Η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των τραπεζών. Η Alpha Bank και η Eurobank ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της NBG Securities κατά 16,9% και 8,7% αντίστοιχα, ενώ η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε κέρδη 5,1% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Αντίθετα, η Πειραιώς υπολείφθηκε των προβλέψεων κατά 14,5%.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι διαφορές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, αλλά και από τη μεταβλητότητα των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με τις αγορές ομολόγων.

Πού ξεχώρισαν οι τέσσερις συστημικές

Η Alpha Bank εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους 472 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2% σε τριμηνιαία βάση, με το επιτοκιακό περιθώριο στο 2,30%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 283 εκατ. ευρώ. Η NBG Securities αξιολογεί θετικά την ποιότητα των αποτελεσμάτων και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των εσόδων από προμήθειες μέσω των εξαγορών.

Για τη Eurobank, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5%, στα 719 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 433 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη των χορηγήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife, στηρίζει τις εκτιμήσεις για ενίσχυση των εσόδων από το τέταρτο τρίμηνο.

Η Εθνική Τράπεζα διατήρησε την ισχυρότερη κεφαλαιακή θέση, με δείκτη CET1 17,5% και πλεονάζοντα κεφάλαια περίπου 450 μονάδων βάσης. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 587 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα κέρδη στα 335 εκατ. ευρώ, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15,8%.

Στην Πειραιώς, η αύξηση των επιτοκιακών εσόδων κατά 6,6%, στα 542 εκατ. ευρώ, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως την υποχώρηση των προμηθειών και τις ζημιές από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τα προσαρμοσμένα κέρδη περιορίστηκαν στα 281 εκατ. ευρώ, ωστόσο η διοίκηση αναβάθμισε τους στόχους κερδοφορίας για το 2027.

Ρευστότητα, πιστωτικός κίνδυνος και διανομές

Οι καταθέσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθαν συνολικά σε 279 δισ. ευρώ, με αύξηση 1,3% σε τριμηνιαία βάση, έναντι αύξησης μόλις 0,5% των ακαθάριστων δανείων.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 68,4%, υποδηλώνοντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω χρηματοδοτήσεων.

Παράλληλα, ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 2,7%, με κάλυψη από προβλέψεις 68,2%. Η ποιότητα των χαρτοφυλακίων διατηρήθηκε ανθεκτική παρά τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι ενδιάμεσες διανομές διαμορφώθηκαν σε 230 εκατ. ευρώ για την Εθνική, 214 εκατ. ευρώ για τη Eurobank και από 124 εκατ. ευρώ για Alpha Bank και Πειραιώς.

Optima Bank και CrediaBank

Στην Optima Bank, η αύξηση των χορηγήσεων κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση και των καταθέσεων κατά 5,3% συνοδεύτηκε από καθαρά κέρδη 61 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 1,62%, ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο ετήσιας κερδοφορίας άνω των 210 εκατ. ευρώ.

Η CrediaBank κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους, κατά 16,5%, με πιστωτική επέκταση 702 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 34 εκατ. ευρώ.