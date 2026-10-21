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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη ο κ. Αδριανός Ηφαιστείων Κυριαζής ως νέος εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), μη εκτελεστικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3864/2010 και 5131/2024.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.