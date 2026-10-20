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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, μέσω της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό στις αγορές ασφαλιστικών υπηρεσιών και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ειδικότερα σύμφωνα να με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 921/2026 απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2026, ενέκρινε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, τη συγκέντρωση που αφορά στη συγχώνευση των εταιριών «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά στις ευρύτερες αγορές των ασφαλιστικών υπηρεσιών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στις οποίες δραστηριοποιούνται η CREDIABANK και η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, που αποτελεί θυγατρική της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS. Οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων διαπιστώνονται κυρίως στις αγορές της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Επιπλέον, η συναλλαγή αφορά στις καθέτως συνδεόμενες αγορές της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσω της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω του δικτύου καταστημάτων της CREDIABANK.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές, από τα οποία δεν προκύπτουν οριζοντίως ή καθέτως επηρεαζόμενες αγορές, καθώς και την παρουσία σημαντικών ανταγωνιστών στις εν λόγω αγορές, έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, δεν είναι ικανή να μεταβάλει ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά

Κατά συνέπεια, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις ως άνω αναφερόμενες σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.