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Τον επαναδιορισμό της Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στη θέση της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος προτείνει ομόφωνα το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ενόψει της λήξης της θητείας της στις 11 Μαρτίου 2027. Η πρόταση υποβάλλεται βάσει του άρθρου 29 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου κατέχει τη θέση της Υποδιοικήτριας από τον Μάρτιο του 2021, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Παράλληλα, συμμετέχει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή της ΕΕ (EFC), είναι αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Συμβουλευτικής Ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και εκπροσωπεί την ΤτΕ στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Ευρωσυστήματος για τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών στον διακανονισμό συναλλαγών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας (Appia High-Level Advisory Group).

Σημαντική είναι και η παρουσία της σε φορείς και οργανισμούς, καθώς είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ Α.Ε., ενώ συμμετέχει στα Δ.Σ. του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου, της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής και της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού.

Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις στον δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα. Από το 2017 έως το 2021 διετέλεσε πρόεδρος της PQH Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε., ενώ την περίοδο 2019-2021 ήταν μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Νωρίτερα, από το 2012 έως το 2014, υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας στο υπουργείο Οικονομικών και παράλληλα ως Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συμμετέχοντας και στην ομάδα διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Στην πορεία της έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, μεταξύ των οποίων το ECOFIN, η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή της ΕΕ, ο ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είχε επίσης ενεργό συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για το PSI του 2012, στην παρακολούθηση της δανειακής συμφωνίας με τον EFSF και στον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of London.