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Τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τις υποδομές, ως λύση για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των τουριστικών προορισμών πρότεινε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks 2026 του travel.gr. Ο ίδιος έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, από τα λιμάνια και το οδικό δίκτυο έως τα συστήματα αποχέτευσης, επισημαίνοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς τις αναγκαίες επενδύσεις σε αυτές.

Για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών, ο Βασίλης Ψάλτης περιέγραψε δύο δρόμους: είτε το κόστος να αναληφθεί από τον φορολογούμενο είτε, όταν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν επαρκούν ή δεν μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να αναζητηθούν σχήματα σύμπραξης του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις συγκεκριμένες υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο, το κόστος της ανάπτυξης θα μπορούσε να επιμερίζεται και στους άμεσα ωφελούμενους από τη λειτουργία των έργων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε ότι η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές θα πρέπει να στηριχθεί στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου, με τις χορηγίες να μπορούν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Τα 3,2 δισ. ευρώ χρηματοδοτήσεις στον τουρισμό

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της Alpha Bank στον τουρισμό, ο Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι τα δανειοδοτικά υπόλοιπα της τράπεζας στον κλάδο ανέρχονται σε 3,2 δισ. ευρώ . Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται είναι μικρομεσαίες, στοιχείο που αποτυπώνει τη διάχυση της τραπεζικής στήριξης πέρα από τις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε σε δύο εμβληματικά projects που χρηματοδοτεί η τράπεζα στην Κρήτη και την Τήνο, τα οποία συνδέουν την τουριστική δραστηριότητα με την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική ιστορία και την παράδοση.

Από το ιστορικό εργοστάσιο της ΑΒΕΑ σε ξενοδοχείο 198 δωματίων

Η μεγαλύτερη από τις δύο επενδύσεις αφορά την αξιοποίηση των ιστορικών εγκαταστάσεων της ΑΒΕΑ (Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή»), στη Νέα Χώρα Χανίων. Την ανάπτυξη έχει αναλάβει ο όμιλος Περογιάννη, των επιχειρηματιών Νικόλαου και Μιχάλη Περογιάννη, με μακρά παρουσία στην ξενοδοχειακή αγορά των Χανίων και γνωστών από το Samaria Hotel.

Το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή του ιστορικού βιομηχανικού ακινήτου σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία θα λειτουργήσει υπό το διεθνές brand MGallery Collection του γαλλικού ομίλου Accor. Η δυναμικότητα που έχει ανακοινωθεί ανέρχεται σε 198 δωμάτια. Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ιστορίας του ακινήτου, καθώς η ΑΒΕΑ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες της Κρήτης, με δραστηριότητα στην ελαιουργία και τη σαπωνοποιία. Η αξιοποίησή της φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή σε ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής ιστορίας των Χανίων, εντάσσοντάς το στον σύγχρονο τουριστικό χάρτη.

Boutique ξενοδοχείο σε παλαιά οικία γλύπτη στην Τήνο

Μικρότερης κλίμακας, αλλά με ιδιαίτερο πολιτιστικό και τοπικό αποτύπωμα, είναι η επένδυση στα Κάτω Υστέρνια της Τήνου. Αφορά την αποκατάσταση παλαιάς οικίας γλύπτη και τη μετατροπή της σε boutique ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων. Το project υλοποιείται από την εταιρεία VMV Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις, στην οποία συμμετέχουν τρεις γυναίκες επιχειρηματίες, οι Βένια Παπαθανασοπούλου, Βασιλική Δεληστάθη και Muriel Laurence Marcelle Abecassi.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία καταλύματος οκτώ δωματίων και 23 κλινών. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Alpha Bank και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει και τη διάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, ενώ η επιλογή της αποκατάστασης ενός παλαιού κτιρίου αντί της δημιουργίας μιας νέας μονάδας συνδέεται με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του οικισμού.

Η αγροδιατροφή και η πίεση στις διεθνείς αγορές

Πέρα από τα ξενοδοχεία, ο Βασίλης Ψάλτης έδωσε έμφαση και στη σημασία της αγροδιατροφής για την τουριστική ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η Alpha Bank χρηματοδοτεί περισσότερες από 650 επιχειρήσεις του κλάδου, με συνολικά δανειοδοτικά υπόλοιπα 1,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση της φιλοξενίας με την τοπική παραγωγή, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία στο τουριστικό προϊόν.

Κλείνοντας, ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις πιέσεις που καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ομολόγων και στην επαναφορά του δημοσιονομικού κινδύνου στο προσκήνιο, μετά την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, όπου οι δημοσιονομικές ισορροπίες και οι ανάγκες χρηματοδότησης επανέρχονται ως κρίσιμες παράμετροι για τις αγορές.

Ένα δεύτερο ζήτημα που ανέδειξε είναι ο διεθνής κατακερματισμός, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρώπη. Όπως σημείωσε, παρά την ύπαρξη σημαντικής ρευστότητας και την αναγνώριση των αδυναμιών της ευρωπαϊκής οικονομίας, η έλλειψη πολιτικής συναίνεσης δυσκολεύει την αξιοποίησή της. Σε αυτό το περιβάλλον, η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη διοχέτευση των διαθέσιμων κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

Για την Ελλάδα, η εκτίμησή του ήταν ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση, διαθέτοντας σταθερότητα και ακολουθώντας πορεία αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να επισημάνει την ευαισθησία του τουρισμού στις μεταβολές των επιτοκίων, αλλά και τον παράγοντα της πολιτικής αβεβαιότητας. Το μήνυμά του ήταν ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται, χωρίς όμως να δημιουργείται κλίμα ανησυχίας ή πανικού.