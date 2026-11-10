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Το Travel.gr, το Νο1 ταξιδιωτικό site, και το Πρώτο Θέμα διοργανώνουν το ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler».

Ο πρόεδρος της Aegean Airlines, Ευτύχιος Βασιλάκης, ανέφερε αρχικά ότι «η Αθήνα έκανε την κρίση ευκαιρία». Όπως είπε «κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπήρξε μια μεγάλη απομείωση της αξίας ακινήτων. Τα πράγματα ζορίστηκαν και η βιωσιμότητά τους έγινε οριακή, με αποτέλεσμα να υπάρξει αλλαγή, που έδωσε αναγέννηση στον αμιγώς τουριστικό ιστό».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε οι ολυμπιακοί αγώνες μας άφησαν ένα καλό αεροδρόμιο. «Έχει αλλάξει η ίδια η πρωτεύουσα. Έχουμε μια καινούρια πόλη που χτίζεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και την ανάπτυξη των παρεμβάσεων που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, με την αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων στο κέντρο της πόλης».

Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, έδωσε έμφαση στις νέες αεροπορικές συνδέσεις, τα νέα ξενοδοχεία και την καλή διαχείριση του covid. «Άνοιξαν εστιατόρια, μπουτίκ ξενοδοχεία, εκδηλώσεις. Η πρόκληση είναι πώς σε αυτό το city break duration που έχει δημιουργηθεί να προσθέτουμε μια επιπλέον ημέρα».