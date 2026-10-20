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Την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της γνωστοποίησε το βράδυ της Τρίτης (20/10) η Revolut, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε σημαντικές δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα της, επηρεάζοντας μεγάλο αριθμό χρηστών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στη νεότερη επίσημη ενημέρωσή της, η διακοπή συνδεόταν με πρόβλημα στις υποδομές του Google Cloud, το οποίο είχε αντίκτυπο και σε άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η Revolut ανακοίνωσε ότι η λειτουργία των υπηρεσιών της έχει πλέον επανέλθει, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους πελάτες της ότι ούτε τα χρήματά τους ούτε τα προσωπικά τους δεδομένα τέθηκαν σε κίνδυνο.

Η νεότερη ανακοίνωση της Revolut

Στην επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία αναφέρει:

«Νωρίτερα σήμερα, ορισμένες υπηρεσίες της Revolut παρουσίασαν διακοπή λειτουργίας λόγω προβλήματος στις υπηρεσίες της Google Cloud.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. Τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή και παρέμειναν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε».

Το χρονικό του προβλήματος

Οι τεχνικές δυσλειτουργίες ξεκίνησαν νωρίτερα την Τρίτη, με αποτέλεσμα χρήστες να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, καθώς και στην πραγματοποίηση μεταφορών χρημάτων, πληρωμών με κάρτα και αναλήψεων από ΑΤΜ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όσοι προσπαθούσαν να εισέλθουν στην εφαρμογή έβλεπαν στην οθόνη τους το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), συνοδευόμενο από σύσταση να επιχειρήσουν εκ νέου τη σύνδεση αργότερα.

Από τις πρώτες ώρες της δυσλειτουργίας, η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη του προβλήματος, ενημερώνοντας ότι καταβάλλονταν προσπάθειες για την επίλυσή του. Παράλληλα, είχε διαβεβαιώσει ότι τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών της εξακολουθούσαν να είναι ασφαλή.