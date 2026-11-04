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Η Revolut, ένας παγκόσμιος χρηματοοικονομικός όμιλος με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες λιανικής, ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση του νέου γύρου άντλησης κεφαλαίων, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της εταιρείας να διαμορφώνεται στα 115 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Της επενδυτικής συναλλαγής ηγήθηκαν οι Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates, Inc.* και Baillie Gifford. Με ισχυρά επιχειρηματικά θεμελιώδη μεγέθη και ταχεία επέκταση σε νέες διεθνείς αγορές, η διαδικασία προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον τόσο από υφιστάμενους επενδυτικούς συνεργάτες όσο και από νέους επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια περίοδο έντονης επιχειρηματικής ανάπτυξης για τη Revolut. Από τις αρχές του 2026, η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ έχει εξασφαλίσει τραπεζικές άδειες στη Γαλλία, την Κολομβία και την Αργεντινή, καθώς και υπό όρους έγκριση από το Γραφείο Ελέγχου του Νομίσματος (OCC) των ΗΠΑ για τη χορήγηση τραπεζικής άδειας. Τα νέα αυτά ορόσημα ενισχύουν περεταίρω την ήδη εδραιωμένη τραπεζική παρουσία της Revolut στην Ευρώπη, όπου δραστηριοποιείται σε 30 αγορές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διεθνής επέκταση της εταιρείας στηρίζεται στις ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις. Το 2025, τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 46%, φτάνοντας τα 6 δισ. δολάρια (4,5 δισ. λίρες), ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 57%, αγγίζοντας τα 2,3 δισ. δολάρια (1,7 δισ. λίρες). Παράλληλα, το περιθώριο κέρδους προ φόρων διαμορφώθηκε στο 38%.

Το ορόσημο αυτό επιβεβαιώνει τη δυναμική της διεθνούς ανάπτυξης της Revolut, καθώς η εταιρεία προχωρά προς την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της να εξυπηρετεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες.

Ο Nik Storonsky, CEO και συνιδρυτής της Revolut, δήλωσε: «Κάθε τράπεζα που θέτουμε σε λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τα χρήματά τους, ανεξάρτητα από το πού ζουν. Αυτό γίνεται πραγματικότητα χάρη στην ομάδα μας και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζει η συγκεκριμένη αποτίμηση. Η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας από την πρώτη ημέρα. Γι’ αυτό και τους δώσαμε για ακόμη μία φορά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην αξία που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, καθώς συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό την προσπάθειά μας να φτάσουμε στο επόμενο ορόσημο των 100 εκατομμυρίων πελατών.

Ο Victor Stinga, CFO της Revolut, ανέφερε: «Τα ορόσημα που κατακτήσαμε φέτος είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας. Μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε τις ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στις βασικές αγορές μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επέκτασή τους σε εκατομμύρια ακόμη πελάτες εκτός Ευρώπης. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών μας, τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων, αντανακλά τη μοναδική ευκαιρία που έχει η Revolut να δημιουργήσει την πρώτη πραγματικά παγκόσμια τράπεζα.»