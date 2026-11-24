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Η Black Friday αλλάζει πρόσωπο στην Ελλάδα, καθώς οι καταναλωτές εγκαταλείπουν σταδιακά την παραδοσιακή εικόνα των γεμάτων εμπορικών δρόμων και των ουρών έξω από τα καταστήματα, μεταφέροντας όλο και μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους στην οθόνη του κινητού και του υπολογιστή. Η στροφή προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ενίσχυση των διασυνοριακών συναλλαγών και η ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών πορτοφολιών συνθέτουν ένα διαφορετικό τοπίο για τη μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδο του χρόνου.

Τα νέα στοιχεία της Revolut, που βασίζονται στην ανάλυση των συναλλαγών των πελατών της για το 2025, αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών. Η μέση αξία των ηλεκτρονικών αγορών την Black Friday ήταν κατά 157% υψηλότερη από εκείνη των αγορών σε φυσικά καταστήματα, στοιχείο που δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν ολοένα περισσότερο το διαδίκτυο για αγορές μεγαλύτερης αξίας.

Η διαφορά είναι ενδεικτική της αλλαγής που συντελείται στην αγορά: το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν λειτουργεί πλέον απλώς συμπληρωματικά προς τα φυσικά καταστήματα, αλλά εξελίσσεται σε βασικό κανάλι για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών, με τους καταναλωτές να αξιοποιούν την ευκολία της σύγκρισης τιμών, την πρόσβαση σε περισσότερες προσφορές και τη δυνατότητα αγορών από επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Black Friday, πάντως, εξακολουθεί να έχει σημαντικό αποτύπωμα στη συνολική κατανάλωση. Στην Ελλάδα, οι συναλλαγές της συγκεκριμένης ημέρας αντιστοιχούσαν στο 5% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης του Νοεμβρίου, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το 2024. Η εμπορική δραστηριότητα συγκεντρώθηκε κυρίως στις απογευματινές ώρες, με την ώρα αιχμής να καταγράφεται στις 18:00. Μέσα σε μόλις 60 λεπτά, οι Έλληνες πελάτες της Revolut πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικής αξίας 505.235 ευρώ.

Το εξωτερικό κερδίζει μερίδιο στις αγορές των Ελλήνων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση των αγορών από το εξωτερικό, οι οποίες αποκτούν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταναλωτική δραστηριότητα της Black Friday. Τον Νοέμβριο του 2025, οι διασυνοριακές αγορές αντιπροσώπευαν το 52% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των πελατών της Revolut στην Ελλάδα, ξεπερνώντας οριακά τις εγχώριες συναλλαγές.

Δεν πρόκειται μόνο για μεγαλύτερη συχνότητα αγορών από το εξωτερικό, αλλά και για υψηλότερη μέση δαπάνη. Η μέση αξία των διασυνοριακών συναλλαγών ήταν κατά 34% υψηλότερη από εκείνη των αγορών εντός Ελλάδας, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν περισσότερα χρήματα όταν αναζητούν προϊόντα και προσφορές σε διεθνείς αγορές.

Οι δημοφιλέστερες χώρες για τις αγορές των Ελλήνων από το εξωτερικό ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία. Η τάση αυτή αναδεικνύει και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς οι καταναλωτές έχουν πλέον ευκολότερη πρόσβαση σε διεθνείς προμηθευτές και μπορούν να συγκρίνουν τιμές και προσφορές πέρα από τα όρια της εγχώριας αγοράς.

Εστίαση και σούπερ μάρκετ στην πρώτη γραμμή της κατανάλωσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή της δαπάνης ανά κατηγορία επιχειρήσεων. Παρά τη σύνδεση της Black Friday με τα ηλεκτρονικά είδη, τα προϊόντα τεχνολογίας και τις μεγάλες εκπτωτικές αγορές, οι καθημερινές καταναλωτικές συνήθειες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Revolut, οι μεγαλύτερες κατηγορίες αγοραστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα την Black Friday του 2025 ήταν τα μπαρ και τα εστιατόρια, ενώ ακολουθούσαν τα καταστήματα τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Η εικόνα δείχνει ότι η εκπτωτική ημέρα δεν περιορίζεται στις αγορές προϊόντων που βρίσκονται σε προσφορά, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη καταναλωτική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει την εστίαση, τις αγορές τροφίμων και τις καθημερινές συναλλαγές.

Τα ψηφιακά πορτοφόλια αφήνουν πίσω τις φυσικές κάρτες

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο το πού και το τι αγοράζουν οι Έλληνες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πληρώνουν. Τα ψηφιακά πορτοφόλια κερδίζουν σταθερά έδαφος, αποτυπώνοντας τη μετάβαση προς τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ειδικότερα, το 44% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης την Black Friday του 2025 πραγματοποιήθηκε μέσω ψηφιακών πορτοφολιών, με το ποσοστό να ενισχύεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των πληρωμών με φυσικές κάρτες διαμορφώθηκε μόλις στο 5,5%.

Η απόσταση μεταξύ των δύο κατηγοριών αποτυπώνει τη δυναμική των mobile πληρωμών, οι οποίες μετατρέπονται σε ολοένα πιο οικείο τρόπο συναλλαγής για τους καταναλωτές. Για τις επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων πληρωμών, τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και στα φυσικά σημεία πώλησης, ώστε η ολοκλήρωση μιας αγοράς να γίνεται γρήγορα και χωρίς εμπόδια.

Σχολιάζοντας τις τάσεις ενόψει της φετινής Black Friday, ο Βασίλης Αμεράνης, Γενικός Διευθυντής της Revolut στην Ελλάδα, εκτιμά ότι η διοργάνωση του 2026 θα είναι η πιο διεθνοποιημένη και ψηφιακή μέχρι σήμερα. Όπως επισημαίνει, οι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές από το εξωτερικό, επιλέγουν ηλεκτρονικές συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας και αναμένουν άμεσες πληρωμές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών.

Για τις επιχειρήσεις, η πρόκληση είναι πλέον διπλή: να αποκτήσουν διεθνή προσανατολισμό, διεκδικώντας μερίδιο από την αυξανόμενη διασυνοριακή κατανάλωση, αλλά και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Η ευκολία στις πληρωμές, η δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών από διαφορετικές χώρες και η προσαρμογή στις νέες ψηφιακές συνήθειες αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Το βασικό μήνυμα των στοιχείων είναι ότι η Black Friday δεν αποτελεί πλέον μόνο μια ημέρα μεγάλων εκπτώσεων για το λιανεμπόριο. Εξελίσσεται σε ένα διεθνές, ψηφιακό πεδίο κατανάλωσης, στο οποίο η γεωγραφία της αγοράς διευρύνεται, η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών αυξάνεται και ο τρόπος πληρωμής αλλάζει με ταχύτητα.