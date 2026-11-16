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Σε νέες μεγάλες συναλλαγές μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου προχωρούν η ισπανική Santander και η αμερικανική Goldman Sachs, αξιοποιώντας χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων, καθώς η συγκεκριμένη αγορά οδεύει προς ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ.

Οι τράπεζες επιδιώκουν να περιορίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών από επιχειρήσεις, μεταφέροντας μέρος του κινδύνου σε επενδυτικά κεφάλαια, συνταξιοδοτικούς οργανισμούς και άλλους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν αποδόσεις που ξεπερνούν το 10% αναλαμβάνοντας την αντίστοιχη έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Santander επεξεργάζεται συναλλαγή που συνδέεται με δάνεια συνολικής αξίας περίπου 8 δισ. δολαρίων, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες αγορές.

Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs προετοιμάζει αντίστοιχη συναλλαγή μέσω του προγράμματος Absolute, το οποίο χρησιμοποιεί για την έκδοση προϊόντων μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαδικασίες και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι σχετικές συναλλαγές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Εκπρόσωποι των δύο τραπεζών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές SRT και γιατί τις επιλέγουν οι τράπεζες

Στο επίκεντρο της αυξανόμενης δραστηριότητας βρίσκονται οι λεγόμενες συναλλαγές σημαντικής μεταφοράς κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT), μια μορφή τιτλοποίησης που επιτρέπει στις τράπεζες να μεταφέρουν μέρος του πιστωτικού κινδύνου των δανειακών τους χαρτοφυλακίων σε τρίτους επενδυτές.

Στην πράξη, οι τράπεζες διατηρούν συνήθως τα δάνεια στους ισολογισμούς τους, αλλά εξασφαλίζουν προστασία έναντι ενδεχόμενων ζημιών από αθετήσεις πληρωμών, καταβάλλοντας στους επενδυτές ένα συμφωνημένο επιτόκιο ή κουπόνι.

Οι επενδυτές, από την πλευρά τους, αναλαμβάνουν να απορροφήσουν συγκεκριμένο τμήμα των πιθανών πιστωτικών απωλειών, με αντάλλαγμα υψηλότερες αποδόσεις.

Συνήθως, τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία καλύπτουν ποσοστό μεταξύ 5% και 15% της συνολικής αξίας του υποκείμενου χαρτοφυλακίου.

Για παράδειγμα, σε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων αξίας 8 δισ. δολαρίων, όπως εκείνο που εξετάζει η Santander, το τμήμα του κινδύνου που θα μπορούσε να μεταφερθεί αντιστοιχεί ενδεικτικά σε 400 εκατ. έως 1,2 δισ. δολάρια, ανάλογα με τη δομή της συναλλαγής.

Το βασικό πλεονέκτημα για τις τράπεζες είναι ότι, εφόσον πληρούνται οι σχετικές εποπτικές προϋποθέσεις, μπορούν να περιορίσουν τα κεφάλαια που υποχρεούνται να διακρατούν έναντι πιστωτικών κινδύνων, απελευθερώνοντας δυνατότητες για νέες χρηματοδοτήσεις.

Έκτο διαδοχικό έτος ρεκόρ στην αγορά

Η αγορά των SRT βρίσκεται σε τροχιά έκτου συνεχόμενου έτους ιστορικού ρεκόρ, καθώς ολοένα περισσότερες τράπεζες αξιοποιούν τις συγκεκριμένες συναλλαγές για να αντισταθμίσουν κινδύνους από διαφορετικές κατηγορίες δανείων.

Αν και αρχικά η δραστηριότητα επικεντρωνόταν κυρίως σε επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, πλέον επεκτείνεται σε χρηματοδοτήσεις ακινήτων, καταναλωτικά δάνεια, πιστώσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δάνεια που συνδέονται με επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών αγορών.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν οι μεγαλύτεροι χρήστες των SRT, αξιοποιώντας τα για να μειώσουν την επιβάρυνση των ισολογισμών τους από τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού.

Η Santander συγκαταλέγεται στους πλέον δραστήριους εκδότες και έχει ήδη διαθέσει στην αγορά αρκετές συναλλαγές μέσα στο 2026.

Τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις επαγγελματικών ακινήτων στη Βρετανία, καθώς και δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Βραζιλία και την Ισπανία.

Σημαντική παρουσία στην αγορά έχουν επίσης τραπεζικοί όμιλοι από τη Βρετανία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Goldman Sachs είχε ήδη διερευνήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά το ενδιαφέρον επενδυτών για συναλλαγή SRT συνδεδεμένη με χαρτοφυλάκιο δανείων προς επενδυτικά κεφάλαια των ιδιωτικών αγορών.

UniCredit, HSBC και BBVA ετοιμάζουν νέες συναλλαγές

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στις Santander και Goldman Sachs, καθώς και άλλοι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι προετοιμάζουν αντίστοιχες κινήσεις.

Η ιταλική UniCredit βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για συναλλαγή που συνδέεται με χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων αξίας 1,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια.

Η τράπεζα, με έδρα το Μιλάνο, δεν προχώρησε σε σχολιασμό των σχετικών πληροφοριών.

Παράλληλα, η βρετανική HSBC εργάζεται πάνω σε δύο συναλλαγές που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου επιχειρηματικών δανείων ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων, τα οποία έχουν χορηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία.

Από την πλευρά της, η ισπανική BBVA βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας που συνδέεται με δάνεια περίπου 4 δισ. ευρώ προς μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση μεγάλων τραπεζικών ομίλων σε διαφορετικές αγορές αναδεικνύει τη διεύρυνση της χρήσης των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Για τις τράπεζες, οι συναλλαγές SRT αποτελούν μέσο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Για τους επενδυτές, προσφέρουν πρόσβαση σε δυνητικά υψηλές αποδόσεις, με αντάλλαγμα την ανάληψη κινδύνου από ενδεχόμενες αθετήσεις πληρωμών.

Η διαρκής αύξηση των εκδόσεων δείχνει ότι η μεταφορά τραπεζικού πιστωτικού κινδύνου προς μη τραπεζικούς επενδυτές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με τις νέες συναλλαγές να ενισχύουν τις προοπτικές για ακόμη μία χρονιά ρεκόρ.