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Τα αποτελέσματα των τραπεζών, η πορεία της οικονομίας, οι προτεραιότητες του SSM ήταν ορισμένα από τα θέματα που συζήτησαν οι τραπεζίτες με τον διοικητή της ΤτΕ κ. Γιάννη Στουρνάρα ενώ σε ότι αφορά το θέμα του DTC, υπήρξε ενημέρωση ωστόσο το θέμα αυτό έχει κλείσει μεταξύ τραπεζών και SSM και ανακοινώσεις θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των τραπεζών που ξεκινάει αύριο με την Τράπεζα Πειραιώς.

Με βάση όσα συζητήθηκαν, έως το 2033 οι τράπεζες θα ολοκληρώσουν την απόσβεση του DTC, ενώ ίσως κάποιες από αυτές να το πράξουν νωρίτερα. Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας έχουν τη δύναμη την κερδοφορία και κυρίως τα κεφάλαια για να το πράξουν, ήταν μία από τις βασικές διαπιστώσεις στη συνάντηση μεταξύ των διοικήσεων των τραπεζών και της ηγεσίας της ΤτΕ, στην οποία συμμετείχε και η υποδιοικήτρια κα Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, η χρονιά εξελίσσεται καλύτερα των προσδοκιών δεδομένης της εκταμίευσης του Οκτωβρίου ύψους 3 δισ. ευρώ δανείων για την Αττική Οδό και αναμένεται εν τέλει οι τράπεζες να πλησιάσουν πιστωτική επέκταση που θα φθάνει στα 7-8 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Σε ότι αφορά την πτώση των επιτοκίων αναμένεται να είναι ταχύτερη ωστόσο τα αποτελέσματά της θα φανούν από το τέλος του έτους οι δε τράπεζες είναι έτοιμες να τα αντιμετωπίσουν.

Οι τράπεζες θα προτάξουν την αύξηση της βάσης εσόδων, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Το γεγονός ότι το 2025 εκτιμάται πως θα έχει μεγάλες εκταμιεύσεις εταιρικών δανείων ιδιαίτερα σε ότι αφορά το RRF.

Η απόσβεση του DTC θα γίνει με εποπτικά κεφάλαια και θα κινηθεί ταχύτερα του αναμενόμενου ώστε ο αναβαλλόμενος φόρος να έχει αποσβεστεί ως τις αρχές του 2030.

H εποπτεία ευνοεί επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης του DTC από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και η σύνδεση του αναβαλλόμενου φόρου με τα μερίσματα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

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