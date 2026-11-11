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Ένα νέο στεγαστικό προϊόν, που επιχειρεί να απαντήσει σε μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, παρουσιάζει η Alpha Bank. Πρόκειται για το «Σταθερά υπέρ σου», ένα δάνειο που απευθύνεται σε νέους έως 35 ετών και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη σταθερή μηνιαία δόση για ολόκληρη τη διάρκεια αποπληρωμής, ανεξάρτητα από τις μεταβολές των επιτοκίων.

Το νέο προϊόν συνδυάζει κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor τριμήνου (3M) πλέον περιθωρίου 0,50%, με έναν διαφορετικό μηχανισμό αποπληρωμής, ώστε ο δανειολήπτης να γνωρίζει εξαρχής το ποσό που θα καταβάλλει κάθε μήνα. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ το ύψος του δανείου κυμαίνεται από €5.000 έως €500.000. Παράλληλα, η υποβολή αίτησης γίνεται χωρίς έξοδα.

Πώς λειτουργεί η σταθερή δόση

Η καινοτομία του «Σταθερά υπέρ σου» βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Ειδικότερα, εάν το Euribor αυξηθεί, η μηνιαία δόση δεν μεταβάλλεται, αλλά προσαρμόζεται η διάρκεια του δανείου, η οποία μπορεί να επεκταθεί έως και κατά οκτώ χρόνια. Αντίστοιχα, εάν τα επιτόκια υποχωρήσουν, η δόση παραμένει σταθερή, αλλά η αποπληρωμή ολοκληρώνεται νωρίτερα.

Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της αβεβαιότητας από τον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό στη διάρκεια του δανείου, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους νέους δανειολήπτες.

Η αβεβαιότητα, το μεγαλύτερο εμπόδιο για το πρώτο σπίτι

Ο σχεδιασμός του προϊόντος βασίστηκε στα ευρήματα μελέτης της Alpha Bank για την προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με αυτά, το 54% των νέων θεωρεί ανέφικτη την αγορά κατοικίας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς διαθέτουν πάνω από το 30% του εισοδήματός τους για τη στέγαση.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκαν για τα χαρακτηριστικά ενός στεγαστικού δανείου που θα επέλεγαν, η σταθερή μηνιαία δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου αναδείχθηκε ως η δημοφιλέστερη επιλογή. Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη για ασφάλεια και καλύτερο προγραμματισμό επιχειρεί να απαντήσει η Alpha Bank.

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Chief Retail Strategies Officer της Alpha Bank, «ρωτήσαμε τους νέους τι τους κρατά πίσω από το πρώτο τους σπίτι. Η απάντηση ήταν η αβεβαιότητα». Όπως σημείωσε, το σπίτι και η ζωή μέσα σε αυτό θα αλλάξουν πολλές φορές, αλλά η δόση θα παραμείνει ίδια, από την πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία. «Αυτό είναι το νέο μαζί στην πράξη: να γίνεται κάθε “ονειρεύομαι” ένα “ξεκινάω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φόρμα ενδιαφέροντος μέσω του alpha.gr, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους σύμβουλος της τράπεζας για την ενημέρωση και την υποβολή αίτησης, ή να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Alpha Bank.