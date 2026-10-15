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H tbi bank ενώνει τις δυνάμεις της με τη Χρυσή Ευκαιρία (xe.gr), τη μεγαλύτερη πλατφόρμα εύρεσης ακινήτων στην Ελλάδα, προσφέροντας πρόσβαση σε λύσεις χρηματοδότησης απευθείας κατά τη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας.

Η εύρεση του κατάλληλου σπιτιού αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα. Ωστόσο, είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση, η εγκατάσταση σε μια νέα κατοικία συνοδεύεται συχνά από πρόσθετα έξοδα: από τη μετακόμιση και την αγορά βασικών ηλεκτρικών συσκευών μέχρι την επίπλωση, την ανακαίνιση και όλα όσα χρειάζονται για να μετατραπεί ένας νέος χώρος σε πραγματικό σπίτι.

Μέσα από τη συνεργασία, οι χρήστες της Χρυσής Ευκαιρίας (xe.gr)που αναζητούν το επόμενο σπίτι τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην tbi bank, μέσω μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα ή να είναι ήδη πελάτες της tbi bank.

Η χρηματοδότηση έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο μικρότερες όσο και μεγαλύτερες ανάγκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν ποσά από 500€ έως 15.000€, επιλέγοντας διάρκεια αποπληρωμής από 6 μήνες έως 5 έτη, με επιτόκια που ξεκινούν από 9,9%.

Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια λύση μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες, από την κάλυψη ενός μικρού εξόδου μετακόμισης ή την αγορά μιας απαραίτητης ηλεκτρικής συσκευής έως την επίπλωση, την ανακαίνιση ή τον πλήρη εξοπλισμό μιας νέας κατοικίας.

Μετά την αξιολόγηση της οικονομικής τους δυνατότητας, οι πελάτες των οποίων η αίτηση εγκρίνεται ενημερώνονται για το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που μπορούν να λάβουν. Στη συνέχεια, μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι το ποσό που επιθυμούν να δανειστούν, εντός του εγκεκριμένου ορίου. Έτσι, χρηματοδοτούν τις πραγματικές τους ανάγκες, χωρίς να χρειάζεται να αξιοποιήσουν το σύνολο του διαθέσιμου ποσού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Μετά την έγκριση της αίτησης, το ποσό κατατίθεται απευθείας στον ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό του αιτούμενου, ο οποίος μπορεί να το αξιοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες και τα έξοδα που συνεπάγεται η εγκατάσταση στο νέο του σπίτι.

Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε Έλληνες πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις όσο και σε αλλοδαπούς με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα,

«Η εύρεση του κατάλληλου ακινήτου είναι μόνο η αρχή. Είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση, συνήθως υπάρχουν αρκετές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν μέχρι ένας νέος χώρος να γίνει πραγματικά το σπίτι μας. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Χρυσή Ευκαιρία (xe.gr), φέρνουμε τη χρηματοδότηση πιο κοντά στη στιγμή που προκύπτει η ανάγκη, προσφέροντας στο δίκτυο μας ουσιαστική ευελιξία. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες μπορεί να ξεκινούν από 500€ για την κάλυψη μιας μικρής δαπάνης και να φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ για την ανακαίνιση, την επίπλωση και τον εξοπλισμό ενός νέου σπιτιού. Αξιολογούμε την οικονομική τους δυνατότητα, τους ενημερώνουμε για το διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης και τους δίνουμε την ελευθερία να επιλέξουν το ποσό που πραγματικά χρειάζονται, μέσα από μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία και με επιτόκια που ξεκινούν από 9,9%», δήλωσε ο Κώστας Τόβιλ, Market Lead, tbi bank Ελλάδος.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της tbi bank να προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοδότηση τη στιγμή και στο σημείο όπου προκύπτει η ανάγκη του πελάτη.

Μέσα από τη συνεργασία με την Χρυσή Ευκαιρία (xe.gr), η tbi bank διευρύνει το ψηφιακό της οικοσύστημα στην Ελλάδα, εντάσσοντας πλέον και την αναζήτηση ακινήτων στις υπηρεσίες της, συμπληρωματικά προς το ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο χρηματοδότησης σε φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και το tbi Shopping Mall. Οι χρήστες της Χρυσής Ευκαιρίας (xe.gr) μπορούν με φυσικό και εύκολο τρόπο να συνδυάσουν την αναζήτηση της επόμενης κατοικίας τους με την εύρεση χρηματοδότησης για τις ανάγκες που συνοδεύουν τη δημιουργία ενός νέου σπιτιού.