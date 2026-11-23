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Ο Richard Laxer αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της tbi bank, ενώ ο Ariel Hasson, ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα τη θέση, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της τράπεζας για την περαιτέρω ενίσχυση της διοίκησης και της εταιρικής διακυβέρνησής της, μετά την εξαγορά της, νωρίτερα μέσα στο έτος, από την Advent International, τον διεθνή επενδυτικό όμιλο με έδρα τις ΗΠΑ.

Ο Richard (Rich) Laxer διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας δραστηριοποιηθεί στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη. Έχει διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές και συμβουλευτικές θέσεις στους κλάδους των τραπεζικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και των κεφαλαιαγορών, συνεργαζόμενος τόσο με καταξιωμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όσο και με ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας του στη General Electric, ανέλαβε σειρά ανώτατων διοικητικών θέσεων, μεταξύ των οποίων εκείνες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της GE Capital, έχοντας την ευθύνη της παγκόσμιας επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

«Η tbi bank έχει ήδη κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά, ως μια πρωτοπόρος, ευέλικτη τράπεζα με ισχυρή παρουσία στις τοπικές αγορές. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να αναλαμβάνω την Προεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου σε αυτή τη σημαντική φάση της πορείας της. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ομάδα της τράπεζας, αξιοποιώντας τις ισχυρές βάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας», δήλωσε ο Richard Laxer.

Από την πλευρά του, ο Petr Baron, Διευθύνων Σύμβουλος της tbi bank, δήλωσε: «Ο Richard συνδυάζει τη βαθιά γνώση του διεθνούς τραπεζικού τομέα με την ουσιαστική κατανόηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και την αποδεδειγμένη ικανότητα να συμβάλλει στην ανάπτυξη φιλόδοξων επιχειρήσεων. Η εμπειρία και η οπτική του θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια καθώς η tbi bank εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης. Τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στη θέση του Προέδρου του Εποπτικού μας Συμβουλίου και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μας, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων μας, προσφέροντας στους πελάτες μας μια απλή και απρόσκοπτη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία».

Στην Ελλάδα, η tbi bank προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των αγορών τους, από την απόκτηση μιας νέας οικιακής συσκευής ή ενός αυτοκινήτου έως την κάλυψη ιατρικών εξόδων, μέσω ευέλικτων δόσεων, χωρίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα. Με δίκτυο περισσότερων από 7.000 συνεργαζόμενων φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων, η τράπεζα συνδυάζει τη χρηματοδότηση στο σημείο αγοράς με τη δυνατότητα χορήγησης προσωπικών δανείων εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής αγορών της και της λειτουργίας Shopping Mall, συγκεντρώνει εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα σε ένα σημείο, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν προϊόντα και να επιλέγουν τρόπους πληρωμής που ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους δυνατότητες.