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Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση έξι θυγατρικών εταιρειών, στις οποίες κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας εταιρικού μετασχηματισμού για την οποία είχε ενημερώσει το επενδυτικό κοινό στις 10 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, η συγχώνευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026, αφορά τις εταιρείες ND Αναπτυξιακή, Property Horizon, Πειραιώς Development, Πειραιώς Property, Πλειάδες και Woli Operations. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, καθώς όλες οι απορροφώμενες εταιρείες αποτελούσαν κατά 100% θυγατρικές της, ενώ δεν επήλθε καμία μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση.

Η ανακοίνωση

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.07.2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 6.11.2026 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση («Συγχώνευση») από την Τράπεζα των θυγατρικών της εταιρει ών με τις επωνυμίες Α. «ND ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Β. «PROPERTY HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Γ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠ ΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», Δ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Ε. «ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», και ΣΤ. «WOLI OPERATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε .» (από κοινού οι «Απορροφώμενες»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, καθώς και των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 7 -21, 30-35, 42-45 και 140 παρ.3 του ν. 4601/2019, του ν. 4072/2012 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 4351833/6 -11-2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 06.11.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 6326990.

Η Συγχώνευση πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δεδομένου ότι οι Απορροφώμενες ήταν κατά 100% θυγατρικές της. Η Συγχώνευση δεν επέφερε καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας.