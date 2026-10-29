Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη συνέχιση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων τον Νοέμβριο, με δυνατότητα χορήγησης έως και οκτώ δόσεων φαρμακευτικής θεραπείας σε 43.500 δικαιούχους, ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στα ευρήματα νέας δημοσκόπησης για την αποδοχή του «Προλαμβάνω», ενώ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη Βουλή απέναντι στη συνέχιση του προγράμματος με εθνικούς πόρους.

Η κ. Αγαπηδάκη διευκρίνισε ότι οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την παχυσαρκία θα λάβουν SMS και ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, το οποίο θα εκδίδεται αυτόματα μέσω της ΗΔΙΚΑ, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ίδιους. Στη συνέχεια θα επισκέπτονται τον γιατρό τους, ο οποίος θα αξιολογεί την κλινική τους κατάσταση και θα αποφασίζει εάν χρειάζεται να συνεχιστεί η θεραπεία και με πόσες δόσεις, έως το προβλεπόμενο όριο των οκτώ.

«Τον Νοέμβριο, μετά την εισήγηση της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής, θα έχουμε τη δυνατότητα να χορηγήσουμε έως και οκτώ δόσεις στους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι ανέρχονται στους 43.500», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται εξατομικευμένα, καθώς ορισμένοι πολίτες είχαν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία τους, ενώ άλλοι δεν είχαν προλάβει να λάβουν καμία δόση.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός ήταν κατηγορηματική ως προς τη συνέχιση του συνολικού προγράμματος πρόληψης, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσωρινή διακοπή αφορούσε αποκλειστικά την παρέμβαση για την παχυσαρκία και όχι το σύνολο του «Προλαμβάνω».

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” συνεχίζεται κανονικά. Έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλονται SMS για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι για το πρόγραμμα παχυσαρκίας έχουν εξασφαλιστεί εθνικοί πόροι και ότι θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις μαζί με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και καταγράφει θετική ή μάλλον θετική γνώμη για το ΕΣΥ από το 62,9% των πολιτών, ενώ το 56,5% εκτιμά ότι οι υπηρεσίες του έχουν βελτιωθεί την τελευταία τριετία. Ακόμη υψηλότερη είναι η αποδοχή του «Προλαμβάνω», το οποίο συγκεντρώνει 88,4% θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις ως προς τη συμβολή του στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

«Εμένα δεν με απασχολούν οι μετεκλογικές συνεργασίες, με απασχολούν τα προβλήματα των πολιτών και το τι κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ΕΣΥ, οι πολίτες αναγνωρίζουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.

Η συζήτηση απέκτησε και χαρακτήρα πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν η Αναπληρώτρια Υπουργός απευθύνθηκε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ, ασκώντας κριτική στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στη χρηματοδότηση του «Προλαμβάνω».

Όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει επανειλημμένα τη συνέχιση του προγράμματος με εθνικούς πόρους μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο τον περασμένο Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση έφερε σχετική διάταξη στη Βουλή, επέλεξε να ψηφίσει «παρών». «Εμείς φέραμε τη λύση και, όταν ήρθε η σχετική διάταξη στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ δεν την υπερψήφισε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει «σώσει 500.000 ζωές» και επισημαίνοντας την ανάγκη πολιτικής συναίνεσης σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

«Αυτή είναι η ουσία. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία συναίνεση σε ζητήματα δημόσιας υγείας», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή από τους πολίτες.