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Με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε απομακρυσμένα χωριά, κατ’ οίκον επισκέψεις σε κατοίκους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν και παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας ολοκληρώθηκε η τριήμερη περιοδεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, στη Βόρεια Ελλάδα.

Η κ. Αγαπηδάκη επισκέφθηκε την ορεινή Ξάνθη, ακριτικές κοινότητες του Έβρου και το Ίδρυμα Ορμύλια στη Χαλκιδική, με επίκεντρο την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η απόσταση από τις μεγάλες υγειονομικές δομές αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

«Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός, αναφερόμενη στη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες μεταφέρουν ιατρικές υπηρεσίες απευθείας στις τοπικές κοινωνίες.

Στον Έβρο: Δωρεάν εξετάσεις και κατ’ οίκον επισκέψεις

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν ο Έβρος, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας πραγματοποίησαν δράσεις στο Μικρό Δέρειο, τη Ρούσσα και τον Πετρόλοφο. Στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρού Δερείου, στο Περιφερειακό Ιατρείο Ρούσσας, αλλά και μέσα στα σπίτια κατοίκων των ακριτικών κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικοί και απεικονιστικοί έλεγχοι. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων εντοπίστηκαν πολίτες με αδιάγνωστη υπέρταση, ενώ αντιμετωπίστηκαν και οξείες καταστάσεις σε ασθενείς με διαβήτη.



Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της κατ’ οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες και ασθενείς με αυξημένες ανάγκες παρακολούθησης, οι οποίοι διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για να εξεταστούν.

Στην ορεινή Ξάνθη: Άμεση παρέμβαση σε επείγον περιστατικό

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα νωρίτερα στα χωριά Κένταυρος και Γλαύκη της ορεινής Ξάνθης, όπου οι ΚΟΜΥ αξιοποίησαν σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και δυνατότητες τηλεϊατρικής για την εξέταση των κατοίκων.

Η σημασία της παρουσίας των ομάδων αναδείχθηκε ιδιαίτερα στη Γλαύκη, όταν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εντοπίστηκε γυναίκα με χαμηλό κορεσμό οξυγόνου και υγρό στον πνεύμονα. Η ιατρική ομάδα κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να διακομιστεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο.



Στις υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνονται αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, υπερηχογραφήματα, σπιρομετρήσεις, τρίπλεξ, καρδιογραφήματα, καθώς και εξειδικευμένοι δερματολογικοί έλεγχοι.

Κατά την παραμονή της στην περιοχή, η Αναπληρώτρια Υπουργός επισκέφθηκε επίσης δύο σχολεία της Γλαύκης και συνομίλησε με μαθητές, ενώ είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ξάνθης, Στράτο Κοντό, και τον Αντιδήμαρχο Υγείας, Κωνσταντίνο Γκαγκαλίδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω αξιοποίηση των ΚΟΜΥ για την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, η υποστήριξη ασθενών μετά τη νοσηλεία τους και η δυνατότητα συνεργασίας με δημοτικές υπηρεσίες, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανάγκες καρδιολογικής φροντίδας και μετεγχειρητικής παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών.

Στην Ορμύλια: Ενίσχυση του Ιδρύματος με προσωπικό και εξοπλισμό

Η περιοδεία είχε ξεκινήσει από τη Χαλκιδική, με επίσκεψη της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Ίδρυμα Ορμύλια «Παναγία η Φιλανθρωπινή» και στο Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός ενημερώθηκε για το κοινωνικό και υγειονομικό έργο του Ιδρύματος, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Στο Ιατρικό Κέντρο του Ιδρύματος, παιδιά από ευάλωτες οικογένειες εξετάζονται δωρεάν τέσσερις φορές την εβδομάδα από δύο παιδιάτρους, ενώ παρέχονται συνεδρίες με παιδοψυχολόγο και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης και άθλησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο των γυναικών που απευθύνονται στη δομή είναι ανασφάλιστες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των υπηρεσιών της για την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα.

Κατά την επίσκεψη, η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Υγείας θα συμβάλει στην ενίσχυση της δομής με ιατρικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Στους σχεδιασμούς του Ιδρύματος περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία νέου οδοντιατρείου.