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Την παραίτηση σήμερα του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου και του Γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη ζήτησε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι «μονόδρομος» κι ότι η δική του απάντηση απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας είναι η «μηδενική ανοχή».

«Δεν κάνω πλάτη σε κανέναν, ούτε σε πασόκους, ούτε σε νεοδημοκράτες, ούτε στην ΕΛΑΣ, σε κανέναν», είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι δεν κάνει συμψηφισμούς. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «γνώριζε» κατά δήλωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ για ην υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις και τη χρηματοδότηση των γραφείων του κόμματος υπογράμμισε ότι «είναι και οι δύο βαριά εκτεθειμένοι».

Όπως πρόσθεσε για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη το ΠΑΣΟΚ δεν έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση από την πρώτη μέρα, για να εκτιμήσει αν πρόκειται για μια προσπάθεια συμψηφισμού από τη ΝΔ, «αλλά όταν είδαμε ότι ο άνθρωπος που βάλλει κατά των απευθείας αναθέσεων έχει συνέταιρο έναν Δήμαρχο, ο οποίος του έδινε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με έναν καθόλου ανοιχτό διαγωνισμό, αντιδράσαμε». Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό real fm έκανε επίθεση και προς τη ΝΔ και προς την ΕΛΑΣ λέγοντας επίσης ότι «μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, είτε προέρχονται από τη ΝΔ, είτε από άλλο κόμμα, είτε από το δικό μας- βλέπω πάντως πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι ευέλικτοι σε ζητήματα ηθικής και ανεκτικοί σε ζητήματα διαφθοράς».

Ειδικά για τον υπαινιγμό της ΕΛΑΣ μέσω της ανακοίνωσης για κρυφό σχέδιο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι: «Ήταν ένα πυροτέχνημα που πέταξε ο κ. Τσίπρας για να κρύψει τη συζήτηση για τα φαινόμενα διαφθοράς. Σε τέτοια φαινόμενα, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και πρέπει να απαντήσουν». Κι πρόσθεσε: «Νίκη για μας είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Έχουμε πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό- δεν έχουμε εξαρτήσεις. Εγώ δεν χτυπάω κανέναν κάτω από τη μέση. Κάνω εξόρμηση στην κοινωνία, με προγραμματικές λύσεις για όλα».

Για τη διεύρυνση είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ θεωρεί εθνικό στόχο τη νίκη για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή χώρα με ποιοτική δημοκρατία και όταν στρατεύονται σε αυτόν τον στόχο άτομα από άλλους χώρους, αυτό μας τιμά- άρα το κόμμα μας είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις». Σχετικά μα την αποχώρηση του Απόστολου Πάνα έκανε το δηκτικό σχόλιο ότι «στην πολιτική η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία είναι κόσμημα και εγώ δεν το αφαιρώ από τη δική μου διαδρομή», εξηγώντας ότι «ήταν εν ενεργεία βουλευτής που ψήφισε την απόφαση του Συνεδρίου, άρα είναι εκείνος που πρέπει να δικαιολογήσει την επιλογή του». Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την ακρίβεια και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στους πολίτες, ενώ πρότεινε σημαντικές αλλαγές ου θεσμικού πλαισίου μέσω του Συντάγματος.