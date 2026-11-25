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Φωτιές ανάβει στο ΠΑΣΟΚ το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών κάθε φορά που ένα στέλεχός του διατυπώνει διαφορετική άποψη για τη στάση του κόμματος την «επόμενη μέρα» της κάλπης.

Παρότι η συνεδριακή απόφαση που καταλήγει στο κατηγορηματικό «όχι» για το οποιαδήποτε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ήταν ομόφωνη και μάλιστα προέκυψε μετά από εξαντλητική εσωκομματική συζήτηση γύρω από το θέμα τον περασμένο Μάρτιο, αρκετά στελέχη ανοίγουν «παράθυρο» προς διαφορετική κατεύθυνση προκαλώντας έναν «επίμονο πονοκέφαλο» στη Χαριλάου Τρικούπη. Χθες ήταν ο υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθήνας, Γιάννης Σγουρός που πρότεινε στο κόμμα του να περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών για να πάρει αποφάσεις– το προηγούμενο διάστημα ήταν ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα, Αλέξανδρος Αυλωνίτης αλλά και ο μέχρι πρόσφατα «πράσινος» βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας μεταξύ άλλων που εισηγήθηκαν δημοσίως τη μετεκλογική συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γιάννης Σγουρός αναφερόμενος στο ενδεχόμενο προγραμματικής σύγκλισης και συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία υποστήριξε αρχικά ότι «αν έρθουν να «ψηφίσουν» το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80%, δεν θα πούμε εμείς όχι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σενάριο κάθε άλλο παρά έχει μπει οριστικά στην άκρη. «Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση» είπε χαρακτηριστικά στο Kontra Channel. Στην ερώτηση, δε, «άρα δεν το κλείνετε το ενδεχόμενο;», ο κ. Σγουρός απάντησε «εγώ δεν κλείνω κανένα θέμα- εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να λυθεί πχ το κυκλοφοριακό». Αργότερα, μιλώντας στο Action 24 ο υποψήφιος βουλευτής και πρώην περιφερειάρχης προχώρησε σε αναδίπλωση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις δηλώσεις του που προκάλεσαν αναταραχή στη Χαριλάου Τρικούπη. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι δεν ευσταθούν όσα του αποδίδονται και σχετίζονται με το σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ, ενώ κατηγόρησε κάποιους –χωρίς να τους κατονομάζει- ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί μια απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, την οποία ο ίδιος υπερψήφισε, ενώ σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, έκανε λόγο για «ζωύφια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά» και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα με τις δηλώσεις του. Όσον αφορά στην προηγούμενη δημόσια παρέμβασή του για το θέμα των συνεργασιών και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση που έδωσε ήταν ότι έκανε λάθος όταν μίλησε για σύμπτωση του 80% των προγραμματικών θέσεων με τη ΝΔ, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να είχε πει «100%».

Ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις του Γιάννη Σγουρού καταγράφηκε ένα έντονο παρασκήνιο με κορυφαία στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να διαμηνύουν προς τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν μπορεί με την παραμικρή αφορμή να θολώνει από άστοχες δηλώσεις το κεντρικό μήνυμα του κόμματος και ενώ οι περισσότεροι να το υπηρετούν, κάποιοι να αποκλίνουν και να τοποθετούνται διαφορετικά από την απόφαση του Συνεδρίου. Το γεγονός δε ότι ο κ. Σγουρός έδωσε για δεύτερη φορά διαφορετική διάσταση στο ζήτημα των συνεργασιών (είχε κάνει δηλώσεις για την προγραμματική σύγκλιση με τη ΝΔ και το καλοκαίρι) θεωρήθηκε από ορισμένους στο ΠΑΣΟΚ ως ευθεία αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης.

Η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να αντιδράσει τελικά με έναν τρόπο που να μην ανοίγει δρόμο σε έναν νέο κύκλο εσωκομματικών αναταράξεων, σε μια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί συντεταγμένα να δώσει τη μάχη για την άνοδο στα γκάλοπ και την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισαν έτσι την απόφαση του Συνεδρίου για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και υπογράμμισαν ότι «είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό». Η χαρακτηριστική φράση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ωστόσο ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, στο οποίο υπάρχουν διάφορες απόψεις». Όμως υπάρχει –σημείωναν επιπλέον- και η ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου, η οποία είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έλαβε στο Συνέδριο την απόφαση για το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία μετά την επίμονη και σχετική εισήγηση του Χάρη Δούκα και άλλων στελεχών. Ο κ. Δούκας όπως και οι άλλοι συμφώνησαν στο Συνέδριο και ψήφισαν επίσης την ανάγκη για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες, ωστόσο στη συνέχεια για πάνω από μία φορά έθεσαν ζήτημα προγραμματικού διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις. Η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ μπορεί να είναι συχνά «μετωπική», όμως αρκετά στελέχη είναι της άποψης ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών και τη διακυβέρνηση Τσίπρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν αυτήν την εβδομάδα πάντως τις εξορμήσεις και τις περιοδείες στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφέρεια στο πλαίσιο των δράσεων για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Καβάλα, όπου θα έχει συναντήσεις με ελαιοπαραγωγούς και οινοπαραγωγούς για να συζητήσει αναλυτικά για το μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού κόσμου και των επιχειρήσεων του κλάδου τους.